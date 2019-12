Zakenkring Roden ontvangt 4.500 voor groenvoorziening

LEEK – Op het kantoor van Rabobank Noordenveld-West Groningen mocht een afvaardiging van de Zakenkring Roden afgelopen week een cheque in ontvangst nemen. Het ging in totaal om 4.500 euro, te besteden aan de groenvoorziening. ‘Met dit bedrag regelen wij onder meer mooie bloembakken in het centrum van Roden in de zomermaanden’, verklaarde voorzitter Johan Hummel. ‘Op die manier hopen wij het centrum van Roden aantrekkelijk te houden voor het winkelend publiek.’

De Zakenkring Roden was één van de in totaal twaalf organisaties die afgelopen week een cheque van de Rabobank in ontvangst mochten nemen.