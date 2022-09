Zangeres Daniëlle Wijkstra timmert aan de weg

Zangcarrière krijgt boost dankzij nieuwe single ‘Ik wil het helemaal’.

PEIZE – Piepjong was ze nog toen ze op vier jarige leeftijd al dansend en zingend in de tuin liet blijken dat dit bij haar hoorde. Later in haar kinderjaren trad ze op in de buurt tijdens de playbackshows bij café Pol op de Polmerkermis. ‘Het heeft er eigenlijk altijd al ingezeten,’ vertelt Daniëlle Wijkstra. ‘Toen ik op een verjaardagsfeest een nummer zong, wist ik dat ik hiermee verder wilde. De nu 21-jarige heeft onlangs haar vierde single uitgebracht. ‘Ik wil het helemaal’ is de titel en wie het wil beluisteren kan gewoon op haar website terecht www.daniellewijkstra.nl.

‘Mijn liedjes zijn allemaal Nederlandstalig. Dat is mij met de paplepel ingegoten. Bij ons stond altijd de radio aan en zingen heb ik van jongs af aan gedaan. Mijn muziek is een mengeling van volkse muziek en pop. Je zou dit het beste met de liedjes van Monique Smit kunnen vergelijken. Tussenpop noem ik het zelf. Het is een muziekkeuze die bij mij past. Ik beschrijf het ook wel vaak als frisse Nederlandstalige muziek die voor iedereen herkenbaar is.’

Daniëlle Wijkstra is als Groningse geboren en alweer vele jaren woonachtig aan de Pol in Peize. Hier doorliep ze de basisschool en zit nu ze in het laatste jaar van de opleiding verpleegkunde in Groningen aan de Hanzeschool. Werk heeft zij in het verzorgingstehuis Kornoeljehof in Vries. ‘Zolang ik dit kan combineren met mijn zangcarrière blijf ik er ook bij werken. Tot nu toe heb ik hierin een goede balans gevonden. Ik heb het in Vries erg naar mijn zin en het werk geeft mij veel voldoening.’

In 2019 kwam haar debuutsingle ‘Alles wat ik wil’ uit. Een tweetal andere singles volgden al snel. ‘Het zijn vrolijke en zomerse nummers,’ zegt Daniëlle Wijkstra. ‘Dat is muziek die bij mij past en waar het publiek leuk op reageert. Mijn nieuwe single is qua muziekstijl wel iets anders dan de voorgaande uitgaven.’ De single ‘Ik wil het helemaal’ is opgenomen in de M-Works Studio in Enschede in samenwerking met producer Maarten de Groot. Hans Louwes schreef de tekst en Xandro Media heeft de bijbehorende videoclip opgenomen. ‘De reacties op mijn nieuwe single zijn louter positief. Mijn stem klinkt volwassener. Ik breng nu meer volume en kracht in de muzieknummers. Ik ben vooruitgegaan in mijn ontwikkeling en je hoort echt het verschil met de periode toen ik jonger was.’

Wie tegenwoordig een blad openslaat en een advertentie voor een piratenfestijn ziet staan, hoeft niet raar op te kijken als daar op die pagina ook de naam en het portret van Daniëlle prijkt. Op 2 september was er een groots optreden tijdens het Mega Piratenfestijn in Oldebroek. Op 17 september wacht Noordbroek. ‘Mijn zangcarrière heeft een enorme boost gekregen dankzij de single ‘Ik wil het helemaal’. Het wordt gedraaid op de radio en ik word vaker uitgenodigd voor een optreden. Mijn manager is Hans Beumer en met hem heb ik een ontzettend goede klik. Hij kent de wegen. De weg die ik nu ingeslagen ben voelt goed. Ik sta er positief in en probeer me hieraan vast te houden. Dat ik nu meer gevraagd wordt betekent voor mij dat ik op de goede weg ben. En optreden, dat vind ik het allermooiste wat er is.’

Haar nieuwe nummer is hier te beluisteren: