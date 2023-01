Zangkoor Jonkersvaart viert 40-jarig jubileum

Dirigente Greet Luppes ‘de stemvork van mijn vader gebruik ik nog steeds’



JONKERSVAART – Wie in het dorpshuis ‘t Jonkertje’ de naam Greet Luppes laat vallen, krijgt meteen enthousiaste bijval. ‘Dat is Greet van het Zangkoor Jonkersvaart. Een koor waar zij nu al meer dan 40 jaar aan is verbonden’.

In Jonkersvaart is het zangkoor een gevestigd begrip. Op vrijdag 27 januari wordt dat met leden en oud-leden gevierd. Een feestcommissie bestaande uit Jacqueline Uyttewaal, Jeannette Klijnsma en Maaike Heuker hebben hun best gedaan om een klinkend programma in elkaar te draaien. ‘Ik denk wel dat dat gelukt is,’ zegt Jacqueline Uyttewaal. ‘We maken er vooral een gezellige avond van, we zullen uiteraard gaan zingen en hebben enkele verrassingen in petto. Over wat er precies gaat gebeuren, daar laat ik mij nu niet over uit. Vast staat dat we een gepast jubileumfeest gaan vieren dat recht doet aan de geschiedenis van ons koor.’

Greet Luppes stond aan de wieg van deze geschiedenis. Als onderwijzeres van de basisschool in Jonkersvaart werd het plan opgevat om een kinderkoor op te richten. Dat was in 1981. ‘Ik heb zingen altijd heel erg leuk gevonden. Ik ben opgegroeid in een muzikale familie. We zongen thuis heel veel. Van mijn vader heb ik de basis geleerd. Die was actief in de muziek. De maat aanslaan, stemgebruik, toonhoogte. Ik denk dat daar mijn plezier en aanleg voor zingen vandaan kwam. De stemvork van mijn vader gebruik ik nog steeds.’

Toen Greet Luppes begon als leerkracht op de school hoorde daar uiteraard ook de muziekles bij. Het kinderkoor heeft enige jaren bestaan. In 1982 werd er een oproep geplaatst in de schoolkrant of ook volwassenen behoefte hadden aan samen zingen. ‘Nou, daar werd toen door 12 mensen op gereageerd. Dat legde de basis voor het Zangkoor Jonkersvaart dat uiteindelijk een jaar later definitief werd opgericht. Ik ben altijd verbonden gebleven aan dit koor. Ook toen ik vertrok als onderwijzeres uit Jonkersvaart ben ik als dirigente gebleven.’

Het zangkoor treedt af en toe naar buiten. Op 4 mei wordt er altijd in Noordwijk gezongen, soms zijn er optreden is verzorgingstehuizen en wanneer er een bijzondere gebeurtenis plaatsvindt in het leven van de leden, dan wordt daar ook al zingend aandacht aan geschonken. ‘Zingen is leuk om te doen, vooral het samen zingen is prachtig. We zingen a capella. Af en toe is er begeleiding op piano, maar in de regel zingen meerstemmig. Dat is het mooiste. Zingen waarbij we rekening houden met elkaars kunnen. Het koor heeft een dusdanige opstelling dat iedereen elkaar kan horen. We zingen op gehoor en dat zingen moet natuurlijk zuiver zijn. Ik vind dat iedereen kan zingen, al moet je wel blijven oefenen en goed blijven luisteren. De liedjes die we zingen bedenk ik vaak zelf. Soms met een eigen gemaakte tekst op een bestaande melodie. Na 40 jaar ben ik nog steeds enthousiast.’

Om de 14 dagen is er op de woensdagavond in het dorpshuis repetitie van 20.00 tot 22.00 uur. Zangkoor Jonkersvaart is een gemengd koor van alle leeftijden en zingt een breed repertoire. Wie mee wil zingen is welkom. Op de website van het dorpshuis staan de oefenavonden beschreven. Ook kan er gebeld worden met Greet Luppes 0594 658 301.