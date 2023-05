Zaterdag 1 juli 2023 Ringsteken in Norg

NORG – Op zaterdag 1 juli organiseert Stichting Norgermarkt Concours het traditionele ringsteken met aanspanningen in het centrum van Norg. Dit wordt zoals vanouds een gezellig en kleurrijk spektakel, waarbij combinaties met zowel paarden als pony’s door het centrum van Norg rijden. Zij proberen in drie rondes doormiddel van het steken van ringen zoveel mogelijk punten te verzamelen. De combinatie met de meeste punten wordt winnaar van de avond. De avond start om 19:00 aan het Oosteind. De deelnemers mogen zelf kiezen in welke uitdossing zij aan de start verschijnen. Bovendien mogen de deelnemende viervoeters en de wagens ook versierd worden. Deze vrijheid zorgt altijd voor een kleurrijk schouwspel, waarbij zowel prachtige traditionele combinaties als grappige en originele aanspanningen het publiek vermaken. Het aanwezige publiek kan doormiddel van een stembriefje de favoriete combinatie kenbaar maken. De combinatie met de meeste stemmen krijgt een mooie publieksprijs.

Wie over een paard of pony met wagen beschikt en het leuk lijkt om mee te doen kan zich opgeven via info@stichtingnorgermarktconcours.nl. Opgeven kan tot 30 mei. Alle deelnemers ontvangen een gratis entreekaart voor het Nationaal concours hippique dat 25 juli 2023 plaatsvindt op het evenemententerrein aan de Schapendrift in Norg. Neem ook eens een kijkje op onze website: www.stichtingnorgermarktconcours.nl