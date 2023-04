Zaterdag open dag Golfclub Holthuizen

RODEN – Zaterdag 15 april houdt Golfclub Holthuizen een speciale Open Dag om iedereen kennis te laten maken met de vereniging, maar vooral ook met de golfsport. Omcirkel deze datum alvast in de agenda, want er is voldoende te beleven tijdens deze open dag voor jong en oud.

Hetty Meijs is inmiddels al bijna twintig jaar verbonden aan de vereniging en kijkt met een goed gevoel terug op de open dagen die achter haar liggen. ‘Dit is gewoon een hele mooie dag waarop we mensen er graag attent op willen maken hoe leuk golf eigenlijk is en dat wordt ook opgepikt, want er is ieder jaar met uitzondering van de coronajaren altijd voldoende belangstelling voor de open dagen. Dat hopen we zaterdag natuurlijk een positief vervolg te geven. We blijven benadrukken dat golf geen elitesport is en wij staan daar niet alleen in, want de Nederlands Golf Federatie maakt er ook werk van om met name de jeugd en vrouwen enthousiast te maken voor de golfsport. In het verlengde daarvan wordt er in een mei een marketingcampagne gestart en dan zullen wij ook weer starten met allerlei leuke activiteiten, maar vooralsnog ligt de focus eerst bij de open dag, want qua organisatie heeft deze dag de nodige voeten in de aarde. Gelukkig weten we ons ieder jaar gesteund door een groep fantastische vrijwilligers die ons ontzettend goed helpen om de dag tot een succes te maken, want ook dat is kenmerkend voor Golfclub Holthuizen. We doen alles hier met elkaar.’

De open dag is zaterdag vanzelfsprekend gratis en duurt van 10.00–15.00 uur. Bij aankomst ontvangt iedereen een kopje koffie of thee met iets lekkers en na afloop is het natuurlijk nog mogelijk om even na te zitten en vragen te stellen, want daarvoor heeft Golfclub Holthuizen haar zaken uitstekend voor elkaar. ‘De aanwezigen kunnen zaterdag deelnemen aan diverse clinics waarbinnen alle facetten van de golfsport voorbijkomen; putten, chippen en uiteindelijk ook de lange slagen. Net als in voorgaande jaren moet een bezoek aan de open dag vooral voor mensen die ver van de sport staan een leuk uitje zijn waarbij je veel meer komt te weten over de sport. Daarvoor staan onze vrijwilligers en golfprofessionals klaar en de jeugd vergeten we natuurlijk ook niet. Voor de jongste deelnemers (vanaf circa zes jaar) hebben we allerlei leuke golfspelletjes op touw gezet. We nodigen iedereen van harte uit om onze vereniging zaterdag met een bezoek te komen vereren.’ Golfclub Holthuizen heeft een stabiel ledental en de accommodatie die met veel zorg en aandacht wordt onderhouden verkeert vandaag de dag in topconditie. Sinds juni 2017 beschikt de vereniging over ‘Kleintje Holthuizen’, een prachtige 9 holes qualifying par 3 baan. Ook de oefenfaciliteiten zijn door de jaren heen sterk verbeterd; er is een overdekte driving range en oefengreens en oefenbunkers. In de karakteristieke boerderij zijn het secretariaat, kleedkamers en een moderne brasserie gevestigd. Kortom, Golfclub Holthuizen heeft zich voortvarend ontwikkeld en blijft werken aan een mooie toekomst waarin nog voldoende uitdaging verscholen ligt besluit Meijs.

‘We zien de toekomst in ieder geval met vertrouwen tegemoet, maar er blijven altijd onderdelen voor verbetering vatbaar. Wij willen meer mensen richting onze banen krijgen, maar ook inzetten op verjonging, want golfen is zo’n leuke sport. Je kunt er eigenlijk niet vroeg genoeg mee beginnen. Golfen is tegelijkertijd ook een hele gezonde en sociale sport, want je bent voortdurend in beweging in de buitenlucht samen met andere spelers. Kortom, voldoende redenen om eens een bezoekje te komen brengen aan onze club. Nu zaterdag bestaat daarvoor al een uitgelezen mogelijkheid!’ Neem voor meer informatie een kijkje op www.golfclubholthuizen.nl.

Golfclub Holthuizen houdt open dag

Wat: Open Dag Golfclub Holthuizen

Waar: Roden

Wanneer: zaterdag 15 april tussen 10.00 en 15.00 uur



Informatie: www.golfclubholthuizen.nl