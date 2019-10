Zaterdagmiddag: fashionshow Albertsbaan Roden

RODEN – Zaterdagmiddag 5 oktober wordt op de Albertsbaan in Roden de allereerste ‘Roden kleedt aan’ gehouden. Een idee van de Roder ondernemersvereniging die vindt dat Roden een eigen fashionday moet hebben met zoveel winkelaanbod. Om 13:30 start de eerste ronde, die geopend zal worden door een spetterende dansshow van Dance Devotion. Tussendoor worden er lekkere hapjes en drankjes geserveerd door Cruwijn, Bakkerij van Esch en ‘t Vishuys. Rond 14:30 is de eerste ronde afgelopen. De tweede show start om 15:30 en duurt tot ongeveer 16:30. Weten wat jij in de kast moet hebben dit seizoen? Naar het centrum van Roden zaterdagmiddag! Deze zaken doen mee: JOY, Spandaw Mannen, Spandaw Mode, Intersport Superstore Roden, By Sesoen, Kampeerhal Roden, Molenkamp Schoenmode, GeWoon Anders en Podologiepraktijk Becht Presentaties van: De Vries XL, De Fiets, Marijke Bloemen en Cadeau, Oosterom Verlichting en Wonen. Etos verzorgt de make-up en BoeV productions heeft de show in elkaar gezet.