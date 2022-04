Zedenzaak Roden: 1.5 jaar cel en tbs

RODEN – De 53-jarige Peter O. uit Roden is veroordeeld tot 1.5 jaar cel en tbs met voorwaarden voor het seksueel misbruiken van een 4-jarig meisje in een steegje in zijn woonplaats. Het misbruik vond plaats in juni 2020. De man kreeg de straf ook voor kinderpornobezit. Hij was niet van plan het meisje te misbruiken maar wilde alleen zijn geslachtsdeel laten zien, verklaarde O. in de rechtbank. Dat pakte anders uit. Bij de man zijn meerdere stoornissen vastgesteld. Hij draait voorlopig voor anderhalf jaar de bak in.