Zedenzaak Roden: 100 tips, verdachte nog niet gevonden

RODEN – De zo’n 100 tips die binnenkwamen naar aanleiding van de zedenzaak van 15 juni in Roden hebben nog niet geleid tot opsporing van de dader. Vorige week werden de beelden van de verdachte tijdens een uitzending van Opsporing Verzocht getoond. Daarop was te zien hoe een man van tussen de 40 en 50 jaar rondjes door de buurt fietste. Hij heeft een vierjarig meisje seksueel misbruikt in een steegje nabij het Nijlandspark.

Wie iets weet of meent de verdachte te herkennen kan, al dan niet anoniem, bellen met Dat kan via 0800 7000.