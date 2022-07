Zeepkistenrace, vierkamp, viswedstrijd en topmuzikanten op 22e editie Feest4daagse Norg

NORG – In Norg en omliggende regio is het – na twee stille coronajaren – weer feest van donderdag 4 augustus tot en met zondag 7 augustus. Dan vindt de 22e editie van de Feest4Daagse plaats. Het dorp ondergaat, zoals gebruikelijk een complete metamorfose: jong en oud, Norgers en zomergasten, sportievelingen, muziekliefhebbers en denkers. Voor de 22e keer wordt deze supergezellige en sfeervolle Feest4daagse gehouden. Vier dagen met muziek van geweldige bands, sport en spel en vooral veel gezelligheid brengen een perfecte (vakantie)sfeer in het dorp.

Elke avond is er een optreden van een topband. Dus is er vier avonden gegarandeerd gezelligheid. De organisatoren hebben kans gezien om ook dit jaar weer een programma neer te zetten dat voor iedereen aantrekkelijk is. En dat ook weer nieuwe elementen bevat. Je kunt meedoen aan de activiteiten of kijken naar sport en spel en de live muziek. Alles speelt zich af in de open lucht en is bovendien gratis toegankelijk. Dat is ook de grote kracht van de Feest4daagse in Norg. En op twee locaties, op donderdag en zaterdag is de Kerkbrink ‘the place to be’ en op de vrijdag en zondag is het uitermate goed toeven aan de Oosteind.

Natuurlijk leent het sfeervolle centrum van Norg met zijn brinken en terrassen, zich uitstekend voor een dergelijk festival. Vaste punten in het programma zijn weer de grote Vierkamp en spelletjes voor de jeugd. Zondag is er opnieuw een sfeervolle braderie/vlomarkt vanaf 12.00 uur en wordt natuurlijk ook de traditionele fietstocht gehouden. Een heuse primeur is het optreden van het koor Brinkzangers tijdens de Feest4Daagse. Op donderdag vanaf 18.300 uur en op zondag vanaf 13.00 uur. Beide keren op de Kerkbrink.

Vierkamp

Meedoen met het sport- en spelgedeelte is hartstikke leuk en echt geschikt voor iedereen. Naast de actieve onderdelen kun je als deelnemer van een van de team ook meedoen met klaverjassen, de fietstocht, het darten en vele andere onderdelen. Er is voor iedere leeftijd en iedere doelgroep iets te doen. Het was in 2019 voor het laatst een spannende strijd waarbij pas op het laatste moment duidelijk werd wie de Vierkamp zou winnen. De deelnemende teams (in willekeurige volgorde): Suffers & Bluffers, Het Eenige Team, Desperado’s 2.0, West Side, HFC Haarlem, Peno, Firebirds, Tapfit, Westside 2, Balenciagageiten.

Race met zelfgebouwde zeepkisten

Welgeteld 10 teams gaan de strijd aan om de felbegeerde Vierkamp bokaal! Waar in 2019 het Eenige Team met de winst naar huis ging, is het nu de vraag of ze deze titel weten te behouden. De concurrentie is groot. Bovendien is er aan uitdagingen geen gebrek. Zo is er op vrijdag een zeepkistenrace. De teams gaan de strijd met elkaar aan met hun eigen gebouwde wagen. Het team met de mooiste verschijning wint nog een extra prijs!

Verzamelen gebruikte cartridges

Het is inmiddels traditie dat er een inzameling is voor het goede doel. Dit jaar gaat het om lege cartridges. Iedere ingeleverde cartridge, levert namelijk geld op voor de Clini Clowns. Een mooi doel, want Stichting Clini Clowns doet er alles aan om kwetsbare kinderen in het ziekenhuis hun zorgen, angsten en ziekte te vergeten. Met de donatie van cartridges helpen inzamelaars dus mee aan de glimlach van een kind! Het gaat erom dat de teams voorafgaand aan de Feest4Daagse zoveel mogelijk cartridges verzamelen. Dat levert de meeste punten op. Ook het publiek kan meedoen met deze actie! Dus verzamel nu alvast cartridges die je nog heb liggen.

Vissen en klootschieten

Om zoveel mogelijk mensen mee te laten doen wordt onder meer de viswedstrijd al op woensdagavond gehouden. Ook op woensdagavond staat het klootschieten weer op het programma. Verder komt het touwtrekken terug en zal er een avond in het teken staan van ‘wipe out’, waar de behendigheid zal worden getest van de deelnemers.

Voor de jongste kinderen hebben we weer de kindermiddag op vrijdag. En voor de oudere kinderen, vanaf groep 8 is er ook weer een activiteit op de zaterdagmiddag. Verder is er wederom een open inschrijving voor het klaverjassen, Murphy’s Quiz, darten en de fietstocht.

Het programma:

Woensdag 3 augustus: 19.00 uur – Viswedstrijd (Norgervaart), 19.30 uur – Klootschieten (vanaf café Zwaneveld). Donderdag 4 augustus:18.30 uur: Optreden De Brinkzagers (Kerkbrink), 19.00 uur – Vierkampspel (Kerkbrink), 19.00 uur – Sjoelen (Kerkbrink), 19.30 uur Klaverjassen (bij Hotel Karsten). Avond: Optreden DJ Olaf en Melrose. Vrijdag 5 augustus: 15.00 uur – Kindermiddag (Brinkhofweide), 15.00 uur – Biljarten (Brinkhof), 19.00 uur – Vierkampspel: rondje rond de brink met zeepkisten (brink Oosteind), 19.00 uur – Murphy’s quiz (café Zwaneveld). Avond: Optreden DJ Olaf en The EUROS. Zaterdag 6 augustus 13.00 uur – Jeu de Boules (achter café Zwaneveld), 14.00 uur – Spelletjes groep 5 t/m 8 (voor de Brinkhof),14.00 uur – Darten (De Baander), 19.00 uur – Vierkampspel. Avond: optreden DJ Olaf en PROOST! Zondag 7 augustus Vanaf 12.00 uur: Braderie/vlomarkt Oosteind 13.00 uur: Optreden De Brinkzangers, 14.00 uur – Fietstocht (vanaf café Zwaneveld), 15.00 uur – Beachvolleybal (Kerkbrink), 15.00 uur – Loopfietsjesrace (Kerkbrink), 19.00 uur – Vierkampspel ‘het grote finalespel met extra veel spektakel’ (brink Oosteind). Avond: Optreden DJ en topcoverband Stageline.

Via de Facebookpagina Feest4Daagse Norg zijn de laatste nieuwtjes te volgen en staat ook het (actuele) programma vermeld.

