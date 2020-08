Zeer geslaagd eerste Wapen van Norg-toernooi

NORG – De afgelopen week stond de Norger Tennisvereniging in het teken van het eerste Wapen van Norg-toernooi. Het restaurant heeft sinds dit jaar haar naam aan het toernooi verbonden. De gehele week konden tennissers in de leeftijd van 25 jaar en ouder zich uitsloven, onder uitstekende – maar soms ook zeer warme – omstandigheden. Er werd in meerdere categorieën om de prijzen gespeeld en op zondag werd het toernooi onder veel bekijks afgesloten. De tennisvereniging zelf nam uitgebreide maatregelen in verband met het coronavirus, waardoor afstand houden geen probleem vormde voor de toeschouwers. Naast het reguliere tennistoernooi, werd er ook een padeltoernooi georganiseerd. Zo bleef er geen stukje tennisbaan onbenut.