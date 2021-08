Zeer geslaagd softball mix toernooi bij de Knights

LEEK – Zaterdag 21 augustus kon het gelukkig weer na een jaar corona-afwezigheid, het jaarlijkse softball mix toernooi van honk- en softballclub Knights uit Leek. De organisatie had geen betere dag kunnen uitkiezen want het was de hele dag droog met af een toe een zonnetje. In de onderlinge wedstrijden spelen leden van BSC Knights in teams aangevuld met ouders, vrienden, broers en zusjes. Uit alle BSC Knights teams deden er leden mee. Gelukkig ook uit de kleinste groep, de Beeballers. Ook een aantal oud leden was komen opdraven om weer een keer mee te spelen. Gezelligheid stond zaterdag absoluut op nummer 1.

Teams met illustere namen, Noob United, Mix 1, Cold War Machines, De Zevenheuveltjes, Mix 2, Team Oostindie, Team L Leek Dodgers en Team Filoutjes. Doordat het toernooi pas laat georganiseerd kon worden in verband met de geldende Corona regels ontbrak OKND ( Old Knights Never Die) die alle voorafgaande jaren veel succes oogsten. De dag werd afgesloten met een BBQ die door Joke en Geesje van de kantine verzorgd werd. Het bestuur wil eveneens alle vrijwilligers die meegeholpen hebben bij de organisatie bedanken (zonder vrijwilligers kan geen amateur sportclub bestaan). De eeuwige roem ging uiteindelijk naar Team Oostindie ( poule A ) en Team L Leek Dodgers ( poule B). Meer weten over de honk- en sofbalsport? www.knightsleek.nl of stuur een e-mail naar secretaris@knightsleek.nl