Zeer geslaagd weekend voor GSV Statera

PEIZE – Het was een druk weekend voor GSV Statera. In Peize vond de eerste wedstrijd van de recreatieve gymcompetitie van GSV Statera plaats en in Annen was de eerste plaatsingswedstrijd van de KNGU (RWS B noord).

Meer dan 50 turners en turnsters van GSV Statera kwamen in actie in Peize. Alle kinderen hebben enorm hun best gedaan en prachtige resultaten behaald. Verschillende kinderen gingen met een mooie medaille naar huis. Bij de categorie meisjes gym 6 jaar heeft Robin Snip een derde plaats behaald en Tess Scheepstra werd derde bij meisjes gym 7 jaar. Jarno ten Berge werd eerste bij jongens gym voor 10/11 jarigen. In de categorie meisjes turnen 6 jaar werd Anniek Westendorp 2e en Sylke de Zwart 3e. Bij meisjes turnen 7 jaar was er een eerste plaats voor Danique Spaan en Esmee Bus werd derde. Hanne Olsder behaalde een derde plaats bij meisjes turnen 11 jaar.

In Annen bij de KNGU wedstrijden was GSV Statera ook goed vertegenwoordigd. Alle turnsters hebben mooie oefeningen laten zien. Ook hier gingen meerdere kinderen met een mooie medaille naar huis. Lieke Sikkema eerste en Loïs Kroon derde in de categorie pupil 1 D1.

In de categorie jeugd 1 D2 is Mare van den Berg tweede geworden en Kirsten van der Veld derde geworden.