Zeer geslaagde eerste editie Ot en Sien Gravelride

RODEN – De allereerste Ot en Sien Gravelride zit er op. De WielerTourClub Roden (WTC) kan terugkijken op een zeer geslaagde eerste editie. De negentig kilometer lange tocht die zaterdag verreden werd, voerde over onverharde paden door het mooie Noordenveld. De plannen voor een gravelride lagen er al even, maar door de welbekende coronamalaise lagen ze in de ijskast. Tot zaterdag. De renners vertrokken van het fietswalhalla Velodroom in Roden. De organisatie is er trots op dat er in het noorden des lands voor het eerst een dergelijke tocht is georganiseerd. Een ding is zeker: dit smaakt naar meer!