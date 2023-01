Zeer geslaagde Korpsbindingsavond Leek

LEEK – Afgelopen zaterdag 21 januari organiseerde de brandweer in Leek haar korpsbindingsavond. Deze avond stond in het teken van jubilea, afscheid en behaalde diploma’s. Tijdens deze bijeenkomst reikten Burgemeester Ard van der Tuuk,

teamleider Richard Werkman en ploegchef Erik Huisman diverse brandweeronderscheidingen, oorkondes en diploma’s uit. Tina van der Velde en Joyce Rozema hebben hun diploma voor Chauffeur en voertuig-/pompbediener gehaald. Jakob Dijk heeft zijn diploma voor voertuig-/pompbediener gehaald. De leerwerkbegeleiders van Joyce, Tina en Jakob werden ook in het zonnetje gezet. Dit waren Max Jorritsma en Johan Doornbosch. Willem nam na 8 jaar als opstapper afscheid van de brandweer. Hij ontving een coin en een mooie bos bloemen. Ook Eric ontving een oorkonde van 12,5 jaar in dienst en een medaille. Daarbij nam hij afscheid van de brandweer en kreeg een afscheidsoorkonde van 12 jaar in dienst als vrijwilliger, een beeldje en een coin. Pop kreeg een oorkonde van 30 jaar in dienst en een medaille overhandigd. Daarbij nam ook hij afscheid van de brandweer en kreeg een beeldje, een coin en een afscheidsoorkonde voor 31 jaar in dienst als vrijwilliger.