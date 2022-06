Zeer geslaagde zomermarkt op De Esborg

RODEN – Afgelopen dinsdag was het feest bij Praktijkschool De Esborg in Roden. De leerlingen en docenten hebben een prachtige zomermarkt opgezet waar veel dingen te koop waren die de leerlingen zelf hebben gemaakt en verzorgd. Docent Michel Nijdam van De Esborg: ‘Leerlingen van groen verkochten plantjes en potjes en de leerlingen van techniek hebben nestkastjes, vogelhuisjes en bloembakken met aardbeienplanten gemaakt. Een paar meiden hebben nagels gelakt en er waren lekkere snacks, zoals saté en hamburgers. Er waren ook leerlingen die heerlijke gezonde snacks hadden gemaakt en een smakelijke chili con carne. De grote attractie was wel het rad van fortuin. De ouder- en leerlingenraad hebben ondernemers van Noordenveld en Westerkwartier gevraagd om prijsjes te verzorgen. Een enorme pluim voor de organisatie en de ondernemers, er waren echt superveel prijzen. Maar het leukste was natuurlijk dat ouders en mensen uit de buurt, eigenlijk iedereen die de school een warm hart toe draagt, weer in de school mochten. Normaalgesproken hebben we jaarlijks een kerstmarkt, maar dit was dit jaar opnieuw niet haalbaar vanwege corona, daarom hebben we nu een zomermarkt georganiseerd. Het was een hele warme avond. We hebben een mooi bedrag op kunnen halen voor onze voortuin. Die ligt er momenteel uit, we gaan er allemaal nieuwe planten inzetten. En we willen iets met sport toevoegen in de kantine, wat dit precies gaat worden, dat zijn we nog aan het bedenken.’