Zeer verjongd Roden wint van Helpman

RODEN – Roden speelt na 2 weken training een oefenwedstrijd tegen Helpman. De beginopstelling laat een aantal jonge gasten zien. Het debuut is er voor Mettari van der Graaf en Hugo Steenbergen. Op het middenveld zien we Leon Draaisma en Rick Renkema. De ervaring zit hem in Luuk Jans, Michel en Enrico Wardenier en Rutger van der Laan. Op de bank zien we nog 2 jonkies. Rowan Been en de net van vakantie teruggekeerde Leon de Rink. Het betekent dat trainer Freddie Strating straks, als iedereen terug van vakantie is, veel keus krijgt. Jammer op dit moment is dat Olivier van der Tuin en Jesper Smit nog geblesseerd zijn. De keus voor Strating in de voorhoede is niet groot. Op dit moment is Enrico Wardenier de aangewezen spits.

Het dient gezegd, het spel van vv Roden ziet er het 1e half uur verfrissend uit. Met vlot combinatie spel wordt al snel het verschil gemaakt. In de 2e minuut staat de zeer energievolle Rick Renkema al 1 op 1 voor de keeper van Helpman. Zijn lobje gaat net over het doel. Vlak daarop is het wel raak. Een afgeslagen corner wordt door dezelfde Renkema op 20 meter van het doel opgepikt. Zijn verwoestende uithaal betekent de 1-0 voorsprong voor Roden. Vier minuten later kopt Hugo Steenbergen de 2-0 binnen uit een hoekschop van Nick ter Arkel. Het betekent zijn 1e doelpunt voor het 1e elftal van vv Roden.

Rik Oosterloo is de sluitpost de eerste helft. Na bijna een 20 minuten dient hij zijn kunsten te vertonen. De inzet wordt door Oosterloo met de vingertoppen teniet gedaan. Helpman doet na een half uur iets terug. En hoe! Een afgeslagen vrije trap wordt door de rechterverdediger van Helpman pardoes op de slof genomen. Zijn schot slaat keihard in het kruis van het doel achter de verbouwereerde Oosterloo. Roden blijft goed combineren. Via een goede en rustige opbouw komt de bal bij Enrico Wardenier, die een harde inspeelpass geeft op Rick Renkema. Renkema kaatst direct op de dieplopende Steenbergen, die oog in oog met de keeper van Helpman rustig in het hoekje van het doel. Het is een genot de energie te zien van de jonge hond Steenbergen. Veel diepgang en goede omschakeling kan voor Roden een aanwinst betekenen. Natuurlijk 1 zwaluw maakt nog geen zomer. Het geeft in ieder nieuw elan in de ploeg.

De 2e helft wordt er door de vele wisselingen en vermoeidheid bij beide teams niet beter op. Het debuut is er voor Rowan Been en Kevin de Vries. Voor Been, die prima technische kwaliteiten heeft is het nog even zoeken. Nieuwkomer Kevin de Vries laat zien ook over de benodigde talenten te beschikken. Vanuit een prima dieptepass van de Vries brengt deze Luuk Jans vrij voor de keeper. Jans is onverbiddelijk en schiet de bal onberispelijk langs de keeper van Helpman. Laatste wapenfeit van Roden is toch zeker de moeite waard. Een vloeiende combinatie tussen Rutger van der Laan en Wardenier stelt Renkema in staat in vrije positie voor de keeper uit te halen. Zijn inzet gaat net over het doel.

Gezien het aantal toeschouwers, ongeveer 400 mensen, laat zien dat het publiek er aan toe is, om weer van voetbal te genieten. Het met elkaar over voetbal, scheidsrechter, spelers praten discussiëren is lang geleden. Trainer Strating heeft uitgerekend dat vv Roden 300 dagen zonder wedstrijden is geweest. De laatste wedstrijd is tegen WVV geweest. Al met al is voorzitter Hans de Vries in zijn nopjes met de toestroom van toeschouwers. Een geslaagde dag.