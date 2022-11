Zelf een website maken, waar te beginnen?

Een eigen website maken is tegenwoordig steeds makkelijker en met een goede voorbereiding kun ook jij je eigen website maken! In dit artikel gaan we met een paar stappen uitleggen waar je het beste kunt beginnen en hoe je jezelf goed kunt voorbereiden alvorens je start met het ontwikkelen van je eigen website.

Stap 1) Wat is de doelgroep en het doel van je website?

Je moet in het beginsel al duidelijk hebben wat de doelgroep van je website is. Wie wil jij naar je website trekken en ook niet onbelangrijk, wat wil je dat bezoekers op je website doen? Is je doelgroep heel breed of slechts een selecte club mensen die je wil benaderen? Wat moet men doen als ze op je website terecht zijn gekomen? Wil je ze naar een contact moment sturen, wil je ze informeren, iets laten doen of moeten ze iets kopen? Dat zijn allemaal puntjes die je jezelf in het begin moet afvragen en duidelijk moet krijgen. Heb je dit duidelijk dan kun je verder met stap 2.

Stap 2) Waarmee wil je je eigen website ontwikkelen?

Met welke software ben je van plan je eigen website te gaan ontwikkelen? Heb je hier al research naar gedaan of heb je nog geen idee? Je kunt het beste eens kijken naar De Beste Website Builders op eigenwebsitemaken.nl en daar lezen wat de ervaringen van de onderzoekers en andere mensen zijn. Ze lopen daar ook stap voor stap door een website builder heen zodat je precies weet wat je met de website builder kunt, wel zo handig toch?

Als je een keuze hebt gemaakt dan kun je via hun website direct naar de juiste plaats om te starten met ontwikkelen.

Voordat je dit doet willen we één groot nadeel van een website builder wel even met je delen. Als je kiest voor een website builder dan ben je met je website gebonden aan de partij die deze website builder aanbiedt. Wil je in de toekomst toch een keer verhuizen naar een andere partij omdat je bijvoorbeeld de support en service van de huidige partij niet goed vind dan kun je niet zomaar “verhuizen”. De software van de website builder is ontwikkeld door de partij waar je het hebt aangeschaft en dit gaan ze niet “delen” met een andere partij. Wil je dus naar een andere partij dan zul je je website die je met deze website builder hebt ontwikkeld moeten achterlaten.

Wat is dan een goed alternatief als ik dit niet wil?

Vind je dit toch niet zo’n prettig idee dan kun je kiezen voor een Open Source CMS zoals WordPress en hier je website mee ontwikkelen. Op Eigenwebsitemaken.nl kun je ook hier genoeg informatie over vinden. Hosting van je website zul je wel los moeten regelen maar op Hostingvergelijker.nl kun je hier een geschikte partij vinden voor je webhosting.

Stap 3) Probeer eerst wat website builders voordat je aan de slag gaat

Elke website builder heeft zijn voor- en nadelen, probeer ze eerst even voordat je meteen een keuze maakt. Veel website builders bieden een gratis testperiode zodat je de software even gratis kunt proberen. Bevalt het dan kun je blijven en meteen verder met ontwikkelen. Bevalt het niet dan zeg je gewoon je account op en je betaald verder niks.

Stap 4) Content, verzamel eerst content voor je eigen website

Het ontwikkelen van een eigen website kan heel leuk zijn en je wil soms snel beginnen maar het is raadzaam om eerst wat content te verzamelen. Wil je bijvoorbeeld afbeeldingen op je website gaan gebruiken? Vast wel, daarom is het goed om alvast te gaan kijken hoe je aan deze afbeeldingen gaat komen. Het zelfde geldt voor teksten, kun je goed schrijven of ben je hier erg slecht in? Je kunt er voor kiezen om teksten te laten schrijven of om zelf alvast wat teksten op papier te zetten. Het is sowieso raadzaam om alvast wat klaar te hebben staan zodat je dit kunt gebruiken voor de pagina’s die je gaat ontwikkelen.