‘Zelf hebben we hartelijk gelachen tijdens de repetities’

Openluchtspel Roderwolde met ‘Dahlia’s en Winterwortels’

RODERWOLDE – Dit jaar bestaat het openluchtspel Roderwolde 60 jaar. Voor de 59ste keer speelt de theatergroep onder het bladerdak van de mooie rode beuk in het openluchttheater. In 2020 is er door de coronapandemie geen opvoering geweest van het openluchtspel in Roderwolde. De club heeft het afgelopen jaar benut om weer verbeteringen door te voeren, onder andere aan de geluidsinstallatie. Ook is er een mobiele verkoopwagen aangeschaft voor de verkoop van versnaperingen voor de voorstelling en tijdens de pauzes.

‘Gelukkig hadden we al een passend stuk gekozen dat we in 2020 wilden opvoeren. Dit maakte het voor 2021 wat makkelijker, er was geen zoektocht nodig naar een geschikt stuk’, laat het bestuur weten. ‘Wel hebben we getwijfeld wat te doen, vanwege de coronamaatregelen wisten we niet hoeveel bezoekers we kunnen verwelkomen. Mede in overleg met de spelersgroep is er toch besloten door te gaan met de voorbereidingen. Ook onze vrijwilligers waren bereid om ondanks de onzekerheden dit 60ste jaar er voor de 59ste keer voor te gaan. Vooralsnog hebben we gerekend met een beperkte bezoekerscapaciteit met in achtneming van de coronarichtlijnen. Hopelijk komt er nog een versoepeling en kunnen we meer mensen blij maken met een toegangsbewijs.’

Actuele informatie over toegangsvoorwaarden van het Openluchtspel kun je volgen via Facebook openluchtspel.roderwolde of op www.openluchtspel.nl. De uitvoeringen zijn op 27, 28, en 31 augustus en 1 september in Roderwolde. Het theater ligt aan de Pastorielaan tegenover de kerk. Alle voorstellingen beginnen om 20.30 uur.

Het stuk

Het stuk gaat over een dorpsfeest. De verschillende buurten wordt gevraagd om mee te doen aan het feest. Naar eigen inzicht mag er een praalwagen worden gemaakt of een mooie straatversiering. De winnaars maken kans op een grote prijs: een reis naar Euro Disney Parijs. Hilbert heeft een aantal buurtbewoners opgetrommeld om bij hem in de schuur te komen werken aan hun aandeel. Moeder Trees aanschouwt alles nukkig en houdt de boel scherp in de gaten. Broer Koos pakt het heel anders aan in zijn buurt en daar is niet iedereen van gecharmeerd. Maar de handen worden uit de mouwen gestoken. Er wordt niet alleen hard gewerkt….er lijkt iemand roet in het eten te gooien. Zou er nou serieus iemand de boel saboteren? Uiteindelijk wordt duidelijk hoe de vork in de steel zit.

‘Zelf hebben we tijdens de repetities al keer op keer hartelijk gelachen om de komische verwikkelingen. De kaartverkoop start op 15 augustus via onze website, Primera in Roden en café slijterij Ensing in Peize. Voor meer informatie www.openluchtspel.nl.’