Zelfgemaakte worsten, stoofperenjam en kerststukjes op de laatste streekproductenmarkt van het jaar

LEEK – Een van de leukste en gezelligste streekproductmarkten van het jaar stond afgelopen weekend weer in vol ornaat uitgestald bij Landgoedboerderij Oosterheerdt in Leek. Er was van alles te koop bij de standhouders die er zichtbaar zin in hadden. De laatste streekproductenmarkt zorgt altijd voor een hoop bezoekers die maar wat graag een flinke lading proviand in de kasten hebben om de feestmaand mee te overbruggen. Van stoofperenjam tot een stevige wintersoep, van zelfgemaakte worsten van topslager Jan Nederhoed tot boerenkool en venkeltjes. Bij lekkere verse streekproducten bleef het niet, ook de schitterende kerststukken wisselden in rap tempo van eigenaar. U leest het: er was genoeg te beleven op de Streekproductenmarkt Nienoord.