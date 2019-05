Zelfstandig wonen mét begeleiding

RODEN – Een eigen appartement, vrijheid en zelfstandigheid, maar toch iemand dichtbij waar je op terug kan vallen. Dat biedt Stichting Sprank op de Bernhardpassage in Roden voor mensen met een licht verstandelijke beperking. En er is ruimte voor twee nieuwe bewoners.

Financiën, schoonmaken, koken, plannen; een eigen huishouden brengt verantwoordelijkheid met zich mee. Dat kan best lastig zijn als je een licht verstandelijke beperking hebt. Daarom wonen op de Bernhardpassage in Roden 6 mensen met een verstandelijke beperking mét begeleiding van Stichting Sprank. Ze wonen in hun eigen appartement in hetzelfde gebouw. Één appartement is ingericht als steunpunt. Daar zoeken de bewoners elkaar op om te koken, te eten, te chillen of een spelletje.

Christelijke begeleiding

Gedreven door de liefde van God geeft Sprank ondersteuning aan mensen met een verstandelijke beperking. We geloven dat iedereen van betekenis mag zijn in dit leven en daar begeleiden we je graag bij. Waar dit kan doen we dat met familie en andere mensen die bij je horen. Voel jij je thuis in een christelijke omgeving? Dan ben je bij Sprank aan het juiste adres.

Appartementen vrij

Er is ruimte voor twee nieuwe bewoners. Je beschikt dan over je eigen appartement met aparte slaapkamer en badkamer. Dichtbij het centrum en het station van Roden. Geïnteresseerden zijn van harte welkom voor een rondleiding. Op www.stichtingsprank.nl/bernhardpassage vind je de contactgegevens.