Zelftests voor corona vanaf vandaag te koop bij enkele apotheken

REGIO – Coronazelftests kunnen vanaf vandaag worden gekocht bij sommige apotheken in Nederland. Dit maakte het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport bekend. Met deze zelftest hoeven mensen niet meer naar een testlocatie van de GGD, maar kunnen mensen zichzelf thuis testen en is de uitslag binnen een kwartier bekend.

Met de zelftest hoopt demissionair minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Hugo de Jonge het virus sneller onder controle te hebben. De bedrijven Roche en Biosynex hebben de tests ontwikkeld en werden vorige week goedgekeurd door het ministerie. De tests moeten veel sneller een uitslag opleveren dan de zogeheten PCR-test die voornamelijk in de teststraten van de GGD worden gebruikt.

Als de zelftest leidt tot een positieve uitslag, moet de desbetreffende persoon in quarantaine en een testafspraak maken bij de GGD. Doordat de zelftests minder betrouwbaar zijn bestaat de kans dat er een valspositieve uitslag uit de test komt en om deze reden zijn de sneltests vooral bedoeld voor preventief testen. De vervolgtest bij de GGD is bedoeld om een valspositieve uit te sluiten. Ook als mensen klachten krijgen die wijzen op een besmetting wordt geadviseerd om alsnog contact te zoeken met het GGD om een test te ondergaan.

Een medewerker van de Rôner Apotheek in Roden zegt er het volgende over: “Wij zijn van plan ze ook te verkopen vanaf morgen.” Ze zijn bij de apotheek niet bang dat mensen de zelftest niet goed gebruiken: “De kans dat de test verkeerd gebruikt wordt, bestaat altijd, maar ik ben er niet zo bang voor. Er zitten duidelijk gebruiksaanwijzingen bij en als de mensen zich daar aan houden, moet het goedkomen.”

Ook bij de BENU apotheek in Leek gaan ze de testen eind deze week verkopen: “De verwachting is dat ze vrijdag bij ons binnenkomen, vanaf dan zijn ze ook te koop”, zegt medewerker Robert van der Schuyt. Ook hier is de boodschap dat er volgens Robert vrij weinig mis kan gaan als mensen de test bij zichzelf afnemen. “Het enige was mis zou kunnen gaan is dat mensen de handelingen verkeerd uitvoeren, dan werkt de test inderdaad niet, maar de instructies op de bijsluiter zijn duidelijk.”

Volgens de apotheek geldt de zelftest niet als alternatief voor de PCR-test, maar meer als extra mogelijkheid. “Bij klachten zou ik de mensen adviseren om gewoon naar de GGD te gaan om zich te laten testen.” Deze boodschap sluit aan bij het advies van het ministerie. De kosten van zo’n zelftest liggen op €8,95 per test.