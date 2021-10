Zesjarige Jens heeft al zijn eigen bedrijf

‘Als je zelf chocolaatjes maakt zijn ze mooier’

HAULERWIJK – Jong geleerd is oud gedaan. Dat dacht Jens Wegman waarschijnlijk toen hij zich in de tweede lockdown verveelde en hij net als zijn ouders een eigen bedrijfje begon. Nu maakt en verkoopt hij chocola. En dat doet hij niet onsuccesvol.

Op de eettafel in huize Wegman staan grote zakken met smeltchocolade in diverse smaken, kleinere zakken met oranje smeltchocolade, een grote pot met glitters, en vele potjes decoratie in de vorm van oogjes, sterretjes, discodip en hartjes. Vol trots laat de net zesjarige – vorige week was hij jarig – Jens de ingrediënten zien van de chocolaatjes zien die hij zelf maakt en verkoopt.

De dag voor het interview heeft hij nog een nieuwe voorraad chocolaatjes gemaakt, die hij even later uit de koelkast tevoorschijn tovert. Hij wijst aan: ‘Dit zijn dino’s, schelpjes, bloemetjes.’ Nieuw in het assortiment zijn chocolaatjes op een stokje: ‘Dat is heel leuk. Die kunnen in de warme melk en dan wordt het chocolademelk. Maar je kunt ze ook gewoon als chocoladelolly eten.’

Jens’ kwam op het idee om chocolade te maken, doordat hij op de website Wish vormpjes zag en van zijn eigen geld kocht. ‘Dan kan ik chocolaatjes maken en die verkopen,’ bedacht hij. Dat was tijdens de tweede lockdown, toen Jens zich thuis verveelde. De jonge ondernemer nam zijn handel zeer serieus. Er kwamen echte doosjes, waarvoor hij het logo zelf ontwierp en toen hij zijn ouders visitekaartjes zag maken, moest hij natuurlijk ook een eigen kaartje. Zo verliep het ook toen zijn oog op een ijsco-kar viel en hij bedacht dat hij zijn chocola vanuit een bakfiets kon verkopen. Net als bij het logo koos Jens zelf zorgvuldig de kleuren van de fiets, die goud met zwart werd. Er boven prijkt een veelkleurige parasol. Daarmee gaat hij soms samen met zijn ouders naar festivals, maar de meeste klanten komen uit de buurt.

De zaken gaan voorspoedig, mede dankzij een bericht op Facebook. ‘Toen had hij zijn chocolaatjes zo verkocht,’ vertelt moeder Jolien. ‘Dat had hij wel door, dus toen wilde hij dat ik het bij de volgende lichting weer op Facebook zette. Het is ook leuk voor de familie om zo te volgen.’ Jens heeft nu zelfs al klanten uit Leek en op een gegeven ogenblik ontstond er zelfs een wachtlijst voor zijn chocola. ‘Toen waren wij er wel even klaar mee,’ aldus Jolien. ‘Het moet wel leuk blijven. Als hij er geen zin in heeft hoeft het niet. Soms is hij er even klaar mee, maar later heeft hij toch steeds weer zin om te beginnen.’

Meestal maakt Jens een paar doosjes tegelijk, zodat hij een voorraadje heeft. Eén doosje kost slecht 1,50 euro en inmiddels heeft Jens al zoveel gespaard dat hij een enorme langnekdinosaurus kon kopen, die bijna net zo groot is als de eetkamerstoel. ‘Hij kan heel veel,’ laat Jens trots zien. ‘Hij kan zelfs zijn nek helemaal draaien.’ Behalve de dinosaurus kocht hij van zijn zelf verdiende geld ook een verkleedpak van het computerspelpersonage Sonic. ‘Zo leert hij de waarde van geld ook kennen,’ leggen Jens’ ouders uit. ‘Dat vinden we belangrijk. Als je een dino wilt, dan moet je er zelf voor sparen. Wij willen ook wel helpen, maar uiteindelijk moet hij het zelf doen. Zo hebben we het zelf vroeger ook geleerd.’

Wat Jens het leukste aan chocola maken vindt? ‘Het is zo lekker, en als je zelf chocolaatjes maakt zijn ze mooier. De chocola in de winkel is een beetje saai,’ antwoordt Jens, terwijl hij geconcentreerd nieuwe doosjes vult om te verkopen. En als hij later groot is, weet hij al wat hij wil gaan doen: ‘Dan wil ik nog steeds chocola smelten.’ Hij heeft alvast zijn visitekaartje afgegeven bij de chocolawinkel in Oosterwolde. Dan kunnen ze daar vast rekening met hem houden.