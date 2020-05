Leerlingen Stempalet zingen samen nummer van Dua Lipa

PEIZE – Corona is vooral ellende, eens. En toch brengt het virus dat de wereld al maanden in de tang houdt ook iets. Het doet namelijk een beroep op de creatieve geest van veel mensen. Ook op die van zangdocent Minka Zaal uit Peize. Omdat zij haar leerlingen niet live kon zien, bedacht ze een bijzonder muziekproject op afstand. Met zestien pupillen van haar zangpraktijk Stempalet produceerde ze een home recording video van het nummer ‘Don’t Start Now’ van zangeres Dua Lipa. We spreken Minka op de dag dat ze voor het eerst haar leerlingen weer mag ontvangen, in de tuin van het Peizer dorpshuis.

Toen Minka Zaal de nieuwe track van Dua lipa hoorde wist ze wat ze wilde. Het nummer laten inzingen door haar zangleerlingen. Gewoon lekker thuis, op de slaapkamer. En zo het geschiedde. Ze zong het lied in, verdeelde de meerstemmigheid en deelde het in de groepsapp. “Ineens kon ik geen les meer geven. Een vreemde situatie. Ik wilde graag in contact blijven met mijn leerlingen. Voor de jongste groep maakte ik vlogs, iedere week een nieuwe. Voor de jongeren moest ik iets anders verzinnen. Videobellen werkt niet, daar zit een vertraging in. Al vaker zag ik splitscreenvideo’s voorbij komen. Het zou toch leuk zijn dat we dat samen gaan maken, bedacht ik toen. Ik heb de samenwerking opgezocht met BigBand Want2Swing uit Assen, zij hebben het arrangement gemaakt. Zestien video’s, zestien koppies ieder in hun eigen slaapkamer, zó leuk om te zien. Een vriend van mij heeft de video’s geëdit. Het staat als een huis”, zegt Minka die het project als ‘incidenteel’ ziet. “Ik mag weer persoonlijk lesgeven, dus hier blijft het wel bij. Maar het was ontzettend leuk om te doen. Ze kunnen allemaal heel goed zingen en zijn super enthousiast. Dat maakt het filmpje expressief. Voor de leerlingen is het leuk dat ze beeld van zichzelf hebben.”

Hoewel er geen festivals zijn, optredens gecanceld zijn en er ook op scholen geen muzieklessen gegeven mogen worden door corona, zit Minka niet stil. Naast de Dua Lipa-video heeft ze voor haar eigen leerlingen en voor basisschoolleerlingen video’s opgenomen. Video’s waarin de kinderen zelf een actieve rol spelen door mee te doen op liedjes als Snappie, de kleine krokodil. Hilarisch om te zien. “Ik geef les op vijf basisscholen in Noordenveld. Toen dit allemaal wegviel heb ik een alternatief programma bedacht. Er valt zoveel weg. Voor veel kinderen is muziek een uitlaatklep. Ik zoveel mogelijk geprobeerd kinderen in beweging te houden. Ik heb al eens een berenjacht met mezelf gedaan. Het lied gezongen en het verhaal verteld. Met mijn dochter in berenpak op de achtergrond. De kinderen konden digitaal meedoen aan het spel. Geweldig vonden ze het.”

In contact blijven was het voornaamste doel van voor de zangdocent uit Peize. “Het gaat mij niet om de contributie. Als cultuurmaker vind ik het belangrijk dat kinderen in het proces blijven. Het gaat er niet alleen om of iemand goed kan zingen. Muziek is ook: wat durf je? Grenzen verleggen”, zegt Minka die de gemeente nog graag een compliment wil maken. “De gemeente Noordenveld heeft zich zeer proactief opgesteld. Daar ben ik trots op. Als ik een vraag had voor het cultuurteam werd daar direct op gereageerd. Ik geloof dat Noordenveld zelfs als eerste Drentse gemeente een protocol naar buiten heeft gebracht over wat er kan en mag.” Don’t Start Now van Stempalet is te beluisteren via YouTube: https://youtu.be/Evhy81kzuZY. De zanglessen voor kinderen zijn inmiddels hervat. Op een alternatieve manier: buiten, in de tuin van het dorpshuis (waar ook haar zangpraktijk gevestigd is) geeft Minka weer les. U ziet het: stralende kinderen!