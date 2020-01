RODEN – Aan de Statenlaan te Roden feliciteerde burgemeester Klaas Smid afgelopen week het echtpaar Niezen-Van der Spoel. Het was afgelopen maandag namelijk exact zestig jaar geleden dat het echtpaar in het huwelijksbootje stapte. Dit heuglijke feit kon niet onopgemerkt voorbijgaan en dus was het feest aan de Statenlaan. Later vond ook nog een receptie plaats in het RAShuys te Roderesch. Van harte!