NORG – Aan de Willekeur te Norg vierden meneer Visser en mevrouw Rijke hun zestig jarig huwelijksjubileum. Op 9 juli 1959 traden zij in het huwelijksbootje en zestig jaar later zijn zij nog steeds gelukkig getrouwd. Burgemeester Klaas Smid feliciteerde het Norger echtpaar en at later een aardbeientaartje met hen. Nog vele jaren gewenst!