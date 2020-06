Zevenhuister bruggen opgeknapt

ZEVENHUIZEN – De vaste brug en de brug De Kromme Kolk over het Hoofddiep in Zevenhuizen zijn gerenoveerd en liggen er beide weer prachtig bij. Koninklijke Oosterhof Holman Waterbouw heeft de renovatie uitgevoerd. Woensdag 3 juni hebben wethouder Geertje Dijkstra-Jacobi en Menno Kuiper, bedrijfsleider van de uitvoerder, beide gerenoveerde bruggen weer ‘in gebruik genomen’.

De vaste brug heeft een nieuw brugdek en nieuwe remmingpalen gekregen. Daarnaast is het metselwerk hersteld. Bijzonder aan de brug is de nieuwe leuning. De firma Miedema uit Engwierum heeft deze gemaakt naar een authentiek model. De brug heeft door de opknapbeurt weer een mooie frisse uitstraling heeft gekregen.

De beschadigde onderdelen zoals het metselwerk en remmingwerken van de monumentale ophaalbrug Kromme Kolk zijn hersteld. Daarnaast is de brug opnieuw geschilderd. De witte ophaalbrug is weer een plaatje in het landschap en valt goed op in Zevenhuizen en omgeving.