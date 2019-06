Zevenhuizen krijgt ‘m: MFC in aantocht!

‘Iedereen staat in de startblokken’

ZEVENHUIZEN – De kogel is door de kerk. Zevenhuizen krijgt haar felbegeerde multifunctionele centrum. Officieel moet er op 11 juli door de raad nog worden ingestemd met het plan, maar niemand twijfelt aan groen licht. Daarmee lijkt er een einde te komen aan de soap rondom het MFC. Een soap die te lang duurde en veel teleurstellingen met zich meebracht, maar uiteindelijk toch positief lijkt uit te pakken voor de Zeuv’mhuusters. Een reconstructie van het proces tot nu toe.

In oktober 2017 trekt de voormalige gemeente Leek 64.000 euro uit om te onderzoeken of er een MFC in Zevenhuizen gebouwd kan worden. De gemeente ziet in dat het hoog tijd is voor een MFC. Sporthal De Til is verouderd (’s winters staat het ijs soms zelfs binnen) en het Verenigingsgebouw gaat binnen enkele jaren sluiten. Daarnaast kan KV Sparta een nieuw onderkomen gebruiken en zijn de kleedkamers van VV Zevenhuizen flink verouderd. Ook de twee basisscholen willen gebruik maken van een nieuw onderkomen. Kortom: er is behoefte aan een nieuw gebouw.

In oktober 2018 diende de stichting een notitie in bij de gemeente. Hier stonden nog geen bedragen in, maar de gemeente stond er positief in.

Er verstrijkt een halfjaar. Eind april 2018 presenteert het bestuur van Stichting MFC 7Huizen haar definitieve plannen. Dat deden zij in het Verenigingsgebouw, alwaar vele belanghebbenden tezamen kwamen. De plannen worden vol enthousiasme aangeboden aan de gemeente Leek.

Begin juni 2018 krijgt het bestuur van Stichting MFC 7Huizen een bittere pil te verwerken. In totaal werd berekend dat men zo’n 7,5 miljoen euro nodig had voor de realisatie van het MFC. Dat is de gemeente Leek echter te gortig. Dit leidde tot verbazing bij de stichting: ‘De gemeente was vanaf het begin positief over de plannen en zegt nu dat het te duur is. Had zij dat niet eerder kunnen bedenken?’, vroeg voorzitter Richard Kobes zich af. De hoge kosten zitten hem in het feit dat het een Nul-op-de-Meter gebouw moet worden en dat er een weg moet worden gerealiseerd. De gemeente Leek is echter onverbiddelijk: het bedrag is hen veel te gortig.

Nog geen twee weken nadat het college van Leek de plannen voor een MFC afschoot, stond er een werkbezoek van het Leekster college op het programma. In een bomvolle Appelhof ging het maar over één ding: het MFC. Het college boog niet voor de volle zaal. Zij waren bereid 2,5 miljoen te investeren, waar de Zevenhuisters 7,5 miljoen eisten. Die 2,5 miljoen bleek echter een uiterste bod van de gemeente. ‘Anders ben ik bang dat er geen MFC komt’, antwoordde wethouder Hans Morssink op de vraag wat er zou gebeuren als Zevenhuizen dit niet zou accepteren. Tijdens de avond werd aangegeven dat er haast is geboden. Als het dorp niet vóór de herindeling een akkoord had over het MFC, zou het proces nog veel langer kunnen gaan duren.

In september van dat jaar draait het verkiezingscircus op volle toeren. Het eerste debat in aanloop van de verkiezingen in het Westerkwartier, vindt plaats in Zevenhuizen. En dat mag geen verrassing heten. Uiteraard gaat het voornamelijk over het MFC. Harmannus Harkema gaf de lijsttrekkers een beeld van wat er nog nodig was. Op dat moment had Stichting MFC 7Huizen flink geschaafd aan hun plan. Hierdoor was er niet 7,5 miljoen nodig, maar nog ‘slechts’ 3,96 miljoen vanuit de gemeente Leek. Waar sommigen woorden als “ereschuld” bezigden, was ChristenUnie-raadslid Koos Siegers volkomen eerlijk. ‘Als ik zou zeggen dat we nog voor januari hierover een besluit zouden nemen, dan zou ik liegen. Laten we wel wezen: Zevenhuizen is geen groot onderwerp geweest. We zijn bezig geweest met het op orde brengen van de gemeentefinanciën. De opmerking dat wij een ereschuld hebben, vind ik raar. We hebben het vier jaar lang niet over Zevenhuizen gehad en nu moeten wij met stoom en water een besluit nemen over het MFC.’

In december van dat jaar lijkt het MFC dan toch dichterbij te komen. De Stichting heeft goede hoop dat de deuren van het nieuw te bouwen MFC in het eerste kwartaal van 2021 zal openen. Op 19 december van dat jaar bood het bestuur haar derde notitie aan de gemeenteraad aan. Dit plan ging om 2,5 miljoen euro, plus een voorbereidingskrediet. ‘Een inhoudelijk plan, inclusief een offerte van Rottinghuis, een financieringsplan mét dekking en een exploitatieoverzicht voor de komende drie jaar’, duidde Kobes. Daarbij deden ook de provincie Groningen en het Oranjefonds een duit in het zakje. Het plan krijgt steeds meer gestalte.

Zaterdag 2 februari neemt Stichting MFC 7Huizen raadsleden mee op reis door het dorp. In een grote touringcar worden zij langs de ‘hoogtepunten’ van het dorp gereden. De vervallen discotheek, de verouderde sporthal, het naar bier riekende Verenigingsgebouw: de raadsleden kunnen niet anders dan de nut en noodzaak van de Zevenhuister problemen inzien.

Op 20 juni kwam dan eindelijk het nieuws waar Zevenhuizen al zo lang op wachtte. De gemeente Westerkwartier heeft eindelijk het benodigde geld vrijgemaakt voor de bouw van het MFC. Wethouder Hielke Westra laat weten hoop te hebben om het MFC in 2021 te openen.

Richard Kobes laat in een reactie weten erg blij te zijn met het nieuws. ‘Officieel is het weliswaar nog niet, maar hier kan men eigenlijk niet meer omheen. Als de provincie al steun hebben gegeven, kan de gemeente Westerkwartier er niet meer omheen’, stelt hij. Met twee jaar is de realisatie van het MFC nog vrij snel gegaan, al beaamt Kobes dat het soms een vervelend proces was. ‘Feit is dat we het eerste jaar veel tijd, moeite en geld hebben verspild’, zegt hij. ‘We zijn nu echter ontzettend blij met de toezegging van de gemeente.’ Hierbij geeft Kobes aan dat hij alle lof heeft voor de nieuwe gemeente. ‘Het college van B en W heeft ons écht gesteund. Er werd écht samengewerkt.’

Kobes hoopt – net als wethouder Westra – dat het MFC in 2021 geopend wordt. ‘Het liefst voor de Feestweek van dat jaar. Het Verenigingsgebouw gaat rond die tijd ook dicht.’ Volgens Kobes staat alles en iedereen in de startblokken in Zevenhuizen. ‘De verschillende werkgroepen en de aannemer zijn er klaar voor. Laat maar komen!’