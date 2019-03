Zevenhuizen laat de overwinning de tweede helft aan zich voorbij gaan

Remise in subtopper Zevenhuizen

ZEVENHUIZEN – Een goede eerste helft van Zevenhuizen brengt een 2-0 voorsprong bij rust. Een zekere voorsprong wordt in de tweede helft teniet gedaan door niet op dezelfde voet door te gaan zoals in de eerste helft.

De wetten van scheidsrechter mevrouw De Bok uit Nij Beets zijn sinds vandaag ook bij Zevenhuizen en Zandhuizen bekend. Vooral in de tweede helft laat de scheidsrechter zich met een paar dubieuze beslissingen behoorlijk gelden. Tot ieders verbazing krijgt een speler van Zandhuizen een rode kaart te zien voor een schwalbe. De scheidsrechter corrigeert dit achteraf, omdat ze haar gele en rode kaart aan elkaar geplakt heeft en dit natuurlijk verwarring geeft. De gele kaart is eigenlijk onterecht, daar het wel degelijk een penalty is. Voor Zevenhuizen een dikke meevaller.

Zevenhuizen zoekt vanaf het begin de aanval. Veelal via de linkerkant wordt Klaas Jelsma gezocht. De combinatie tussen Jelsma en Tim Wekema, wordt door een goed schot van laatgenoemde in de hoek geschoten. De middenvelders Klaas Jelsma en Desmond Strik laten zien over een goede techniek te beschikken. Zij bepalen het spel in de eerste helft van de thuisclub. Zandhuizen stelt hier eigenlijk net zo gek veel tegenover. Naïef verdedigen van Zandhuizen leidt in de vijfentwintigste minuut tot een eigen doelpunt en zodoende de 1-0 voorsprong voor Zevenhuizen.

Zevenhuizen wil doordrukken. Dit levert een goede kans voor Tim Wekema, maar hij komt net te kort om de bal in het doel te werken. Uitstel van executie. De corner van Jelsma bij de eerste paal wordt door de goed inlopende Tim Wekema ingetikt: 2-0. Berend Drent staat in deze fase goed te keepen door een aantal mogelijkheden van Zandhuizen teniet te doen. Zandhuizen laat wel zien over voetballende kwaliteiten te beschikken. Ze nemen langzamerhand het heft in handen. De uitvallen van de thuisclub leveren nog twee keer een goede mogelijkheid op voor Tim Wekema. De keeper geeft redding en het andere schot komt terecht in het zijnet.

Direct na de pauze laat Zevenhuizen het initiatief over aan Zandhuizen. Dat brengt de thuisclub al snel in problemen, want in de tweede minuut van de tweede helft ligt de bal al achter keeper Drent. Het overwicht van Zandhuizen levert een aantal gevaarlijke situaties voor het doel van Zevenhuizen op. Na geklungel in de opbouw van de thuisclub pakt de spits van Zandhuizen de bal op en passt op zijn collega, die vrij voor de keeper de 2-2 scoort. Op dat moment zeker terecht.

Zevenhuizen moet het in deze fase hebben van uitvallen. Deze leveren nog een aantal mogelijkheden voor de spitsen. Spits Wekema en Bruins laten de kansen liggen. Zevenhuizen geeft ruimte weg en dit geeft ook mogelijkheden voor Zandhuizen, maar de voorwaartsen stranden op keeper Drent. Na een vrije trap hoog voor het doel van Zandhuizen kopt Jelsma de bal over het doel.

Uit een corner voor de thuisclub ontstaat er een scrimmage, waarbij Gert Bruins tot twee keer toe de kans krijgt om Zevenhuizen op voorsprong te zetten. Zijn inzet wordt geblokt door de verdedigers. Een uitstekende diepe bal van aanvoerder Bernard Dik levert een geweldige kans op voor de jeugdige Reggi. Alleen voor de keeper faalt hij helaas voor Zevenhuizen. In de laatste tien minuten wil Zandhuizen nog voor de winst gaan. Keeper Drent voorkomt dit met een paar goede ingrepen. Vijf minuten voor tijd neemt mevrouw de Bok de regie in handen. In een aantal eerder onduidelijke beslissingen steekt ze de kroon, door een zekere penalty Zandhuizen te ontnemen. Vriend en vijand staan perplex. Na enige discussie en goede acceptatie van spelers en begeleiding eindigt deze wedstrijd in een terechte 2-2 eindstand.

Opstelling: Drent;de Vries;Mulder;Dik;Hut;O. Jelsma;Strik (Hazeloop); K. Jelsma; Wekema;Bruins;Uitham(Reggi)