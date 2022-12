Zevenhuizen naar winst tegen THOR

ZEVENHUIZEN – Zevenhuizen boekte een 2-1 overwinning op THOR en gaat daarmee met een goed gevoel richting de winterstop.

Het verschil op de ranglijst tussen Zevenhuizen en THOR uit Lippenhuizen was voorafgaand aan de wedstrijd vijf punten. Van enig krachtsverschil was de eerste helft niet veel te merken. De thuisclub kwam al in de derde minuut op voorsprong door een doelpunt van spits Niek Uitham. De voorzet van Jorrit Hut kwam laag voor waar de keeper van THOR niet goed op reageerde. Bij de tweede paal kon Uitham de bal in het doel werken. Zevenhuizen zette door en wilde gelijk het verschil maken. Een vrije trap van Huub Visser kon pas in tweede instantie door de keeper onder controle worden gebracht. Inmiddels was Robin Pruim al met een blessure aan zijn enkel vervangen door junior Deon Hazeloop. Dezelfde Hazeloop snelde voorbij zijn tegenstander op de rechterkant en leverde een prima voorzet af. De bal werd door Uitham niet scherp genoeg ingekopt want wederom de aardig op leeftijd zijnde keeper van THOR kon de bal gemakkelijk vangen. De bedrijvige Hut verzond een prima pass op Uitham maar de spits kon de bal niet voldoende onder controle krijgen om gevaarlijk te worden. De snelle Hazeloop maakte een prima passeeractie op rechts maar zijn voorzet kon worden weggekopt bij de eerste paal voordat Tim Wekema gevaarlijk kon worden. THOR kreeg meer en meer vat op het spel van Zevenhuizen. In een gevaarlijke aanval moest keeper Stefan Dees met zijn voeten redding brengen. Het spel van Zevenhuizen werd slordiger en men viel te snel en te veel terug op de lange bal. Het was een aantal malen dat THOR de aanval kon overnemen en tot een gevaarlijke afronding op het doel van Dees kon komen. De keeper moest zelfs met de voeten ervoor zorgen dat de bal hem niet kon passeren. Een prima combinatie tussen Marcel Betten en Uitham bracht de bal bij Wekema die de bal net niet goed kon raken om een doelpunt te maken. Een uitval van THOR kon niet reglementair worden afgestopt. Een vrije trap was het gevolg. Het schot kon alleen nog maar ternauwernood door keeper Dees met de voet worden weggewerkt. De aansluitende corner werd door de achterhoede van Zevenhuizen niet goed verwerkt. De bal viel voor de voeten van de spits van THOR. Zijn slappe inzet verdween door de benen van Dees in het doel. Met de 1-1 stand werd de rust bereikt. Na een donderspeech van trainer Van der Ploeg in de pauze leek het er op dat Zevenhuizen de bakens ging verzetten. Marcel Betten liet zich meer gelden dan in de eerste helft en de ballen werden meer over de grond naar elkaar gespeeld. Hazeloop werd onderuit gehaald en de aansluitende vrije trap van Betten kwam op het hoofd van Uitham. Zijn kopbal had niet de juiste richting waardoor de bal een prooi werd voor de keeper van THOR. Hazeloop kon eenvoudig zijn acties maken en zijn tegenstander dol maken. Helaas, maar de vele voorzetten kwamen veelal niet aan of kwamen in de handen van de keeper. Een aantal keren werd THOR met uitvallen wel gevaarlijk. De niet geheel zelfverzekerd keepende Dees werd nog een aantal keren op de proef gesteld. De krachten vloeiden weg bij beide teams en het leek er op dat de gelijke stand de eindstand zou worden. Een lage voorzet kwam in de ogen van de scheidsrechter tegen de arm van de glijdende speler van THOR. Hij oordeelde na enige twijfel tot een strafschop. Tim Wekema ging voor dit klusje achter de bal staan. Hij faalde niet en schoot de 2-1 binnen. Kort daarna produceerde Visser met een afzwaaier een lange bal die voor de voeten van Wekema kwam. Uit de draai schoot de snelle spits via de buitenkant paal naast. De wedstrijd werd wat grimmig van beide kanten. De jonge scheidsrechter had het lastig om zijn ogen en oren de kost te geven. Een diepe bal op de spits van THOR werd in de ogen van de assistent scheidsrechter met de hand beroerd en hij vlagde voor het vergrijp. De scheidsrechter ging er in mee en floot maar vond na overleg met de assistent om er maar buitenspel van te maken wat zeker niet het geval was. Hiermee won Zevenhuizen zijn laatste wedstrijd voor de winterstop en deed het goede zaken voor wat betreft de stand. Al met al een ietwat verzorgder spelend Zevenhuizen behaalde de winst na een zwaarbevochten wedstrijd, die in de tweede helft niet hoogstaand was.