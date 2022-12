Zevenhuizen rijdt een rechte schaats op de gloednieuwe ijsbaan

ZEVENHUIZEN – De leden van IJsvereniging Voorwaarts in Zevenhuizen konden hun hart ophalen, de ijsbaan lag er donderdag prachtig bij. Deze gloednieuwe ijsbaan naast het MFC bestaat uit een vloer van asfalt. Op het diepste punt is het ijs 10 centimeter diep. ‘Je kunt er wel doorzakken, maar dan heb je nog niet eens de hele schaats nat,’ zegt secretaris Bert Flonk. Hoewel het donderdagmiddag een beetje dooit, wordt er ’s nachts weer vorst verwacht. ‘We gaan wel dweilen, dan ligt hij er morgen weer mooi bij. Zelf heb ik nog niet geschaatst, het is heel druk op het ijs Ik denk dat we wel 300 man op het ijs hebben gehad. Het hele bestuur heeft er nog geen tijd voor gehad. Maar er is nog tijd genoeg, ik denk dat er zaterdag nog steeds geschaatst kan worden.’