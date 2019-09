Zevenhuizen tankt vertrouwen na winst op Peize

ZEVENHUIZEN – Na een goede wedstrijd tegen Bakkeveen liet Peize zondag het tegenovergestelde zien. Zevenhuizen speelt een prima wedstrijd en laat zien klaar voor de competitie te zijn.



Derde Klasser Peize begon voortvarend aan de uitwedstrijd in en tegen 5e klasser Zevenhuizen. Met veel beweging en opkomende middenvelders en backs moest Zevenhuizen achteruit. In de tweede minuut haalde Jarco Westerhof de achterlijn en zijn voorzet werd tot corner verwerkt. Niet veel later een indraaiende vrije trap werd door Marten Wobbes ingekopt. De inzet werd gekeerd maar in de rebound kreeg Wobbes een tweede kans. De bal kon hij niet tegen de touwen werken, want hij werd door een speler van Zevenhuizen weggewerkt. Peize heerste op het veld en Zevenhuizen had het lastig. Ronald Kosters gaf Jarco Westerhof met een steekbal de kans de score te openen. Via de keeper werd er een corner uitgesleept. Rutger Kruizinga stelde Frank Darwinkel in staat te scoren. Hij liet de bal van zijn voet spatten en zodoende kon keeper Trienco Groefsema redding brengen. Zo langzamerhand kreeg Zevenhuizen iets meer vat op het spel van Peize. Het resulteerde in twee mogelijkheden voor Jurjan van Esch en Rene de Vries. Joppe van Leeuwen van Peize zette even later een prima aanval op en bereikte Rutger Kamminga, die Harm jan Stobbe in staat stelde te scoren. Hij kon de bal net niet goed raken. Weer een prima aanval van Peize leidde een wel/niet penalty situatie in. Scheidsrechter Hoiting zag er niets in en liet doorspelen. In de dertigste minuut kon Zevenhuizen op rechts doorkomen. Jorrit Hut zette de bal voor en zowel Tim Wekema als Jeroen Slotema konden de bal niet de juiste richting geven. Kort voor de pauze werd een kopbal van Frank Darwinkel door Klaas Jelsma van de doellijn gehaald. De inmiddels voor Rene de Vries ingevallen Joey Hummel bracht meer beweging en creativiteit bij Zevenhuizen te weeg. De steekpass van Hummel bereikte Marik Bandringa, die kort voor de pauze de 1-0 voorsprong voor Zevenhuizen op het scorebord bracht. Nog voor de pauze moest Ronald Kosters het veld verlaten met een blessure. Zijn vervanger was Patrick Kosters. Na een goed begin van Peize en de vele mogelijkheden werd de wedstrijd steeds meer gelijkwaardiger. Dat spelbeeld zette zich in de tweede helft voort. Zevenhuizen kreeg steeds meer de overhand. Peize moest het meer hebben van uitvallen, die dan ook niet echt goed werden uitgespeeld. Zevenhuizen creëerde zich met snelle aanvallen steeds meer kansen. De beweeglijke Hummel en Wekema waren een plaag voor de achterhoede van Peize. De goede inzet bij Zevenhuizen gaf de thuisploeg vleugels en de mannen van Jan Kuiper lieten zien te willen winnen. Het leek wel of Peize niet meer de puf of energie had om het tij te keren. De thuisploeg kreeg meer en meer de wedstrijd in handen. De al eerder gememoreerde Hummel draaide, na een goede pass van Jorrit Hut, weg van de verdediger en schoot de bal buiten bereik van keeper Renkema in de verre hoek. Trainer Veenhof van Peize probeerde met de twee wissels Koen Helder en Tom van Leijsen voor Splinter en Harm Jan Stobbe het tij te keren. Peize zette nog een keer aan en dit leverde een aantal mogelijkheden op. Schoten Darwinkel en van Leeuwen waren niet hard genoeg om keeper Groefsema te verontrusten. Bij Zevenhuizen hadden inmiddels Otto Jelsma en Marik Bandringa het veld geruimd voor Niek Uitham en Erwin Cazemier. Een afgemeten voorzet van Klaas Jelsma bereikte het hoofd van Niek Uitham die met een kopbal de verdiende 3-1 overwinning binnensleepte voor Zevenhuizen.

Trainer Kuiper is tevreden met het spel van zijn team. ‘Het staat goed en de spelers werken hard voor elkaar. Zo spelend kunnen we bovenin een belangrijke rol in de competitie spelen.’

Trainer Veenhof was niet tevreden over de instelling van zijn team. ‘Peize mag en kan een team niet onderschatten. We zullen elke week vol aan de bak moeten willen we wedstrijden winnen.’

ize

ZEVENHUIZEN – Na een goede wedstrijd tegen Bakkeveen liet Peize zondag het tegenovergestelde zien. Zevenhuizen speelt een prima wedstrijd en laat zien klaar voor de competitie te zijn.

Derde Klasser Peize begon voortvarend aan de uitwedstrijd in en tegen 5e klasser Zevenhuizen. Met veel beweging en opkomende middenvelders en backs moest Zevenhuizen achteruit. In de tweede minuut haalde Jarco Westerhof de achterlijn en zijn voorzet werd tot corner verwerkt. Niet veel later een indraaiende vrije trap werd door Marten Wobbes ingekopt. De inzet werd gekeerd maar in de rebound kreeg Wobbes een tweede kans. De bal kon hij niet tegen de touwen werken, want hij werd door een speler van Zevenhuizen weggewerkt. Peize heerste op het veld en Zevenhuizen had het lastig. Ronald Kosters gaf Jarco Westerhof met een steekbal de kans de score te openen. Via de keeper werd er een corner uitgesleept. Rutger Kruizinga stelde Frank Darwinkel in staat te scoren. Hij liet de bal van zijn voet spatten en zodoende kon keeper Trienco Groefsema redding brengen. Zo langzamerhand kreeg Zevenhuizen iets meer vat op het spel van Peize. Het resulteerde in twee mogelijkheden voor Jurjan van Esch en Rene de Vries. Joppe van Leeuwen van Peize zette even later een prima aanval op en bereikte Rutger Kamminga, die Harm jan Stobbe in staat stelde te scoren. Hij kon de bal net niet goed raken. Weer een prima aanval van Peize leidde een wel/niet penalty situatie in. Scheidsrechter Hoiting zag er niets in en liet doorspelen. In de dertigste minuut kon Zevenhuizen op rechts doorkomen. Jorrit Hut zette de bal voor en zowel Tim Wekema als Jeroen Slotema konden de bal niet de juiste richting geven. Kort voor de pauze werd een kopbal van Frank Darwinkel door Klaas Jelsma van de doellijn gehaald. De inmiddels voor Rene de Vries ingevallen Joey Hummel bracht meer beweging en creativiteit bij Zevenhuizen te weeg. De steekpass van Hummel bereikte Marik Bandringa, die kort voor de pauze de 1-0 voorsprong voor Zevenhuizen op het scorebord bracht. Nog voor de pauze moest Ronald Kosters het veld verlaten met een blessure. Zijn vervanger was Patrick Kosters. Na een goed begin van Peize en de vele mogelijkheden werd de wedstrijd steeds meer gelijkwaardiger. Dat spelbeeld zette zich in de tweede helft voort. Zevenhuizen kreeg steeds meer de overhand. Peize moest het meer hebben van uitvallen, die dan ook niet echt goed werden uitgespeeld. Zevenhuizen creëerde zich met snelle aanvallen steeds meer kansen. De beweeglijke Hummel en Wekema waren een plaag voor de achterhoede van Peize. De goede inzet bij Zevenhuizen gaf de thuisploeg vleugels en de mannen van Jan Kuiper lieten zien te willen winnen. Het leek wel of Peize niet meer de puf of energie had om het tij te keren. De thuisploeg kreeg meer en meer de wedstrijd in handen. De al eerder gememoreerde Hummel draaide, na een goede pass van Jorrit Hut, weg van de verdediger en schoot de bal buiten bereik van keeper Renkema in de verre hoek. Trainer Veenhof van Peize probeerde met de twee wissels Koen Helder en Tom van Leijsen voor Splinter en Harm Jan Stobbe het tij te keren. Peize zette nog een keer aan en dit leverde een aantal mogelijkheden op. Schoten Darwinkel en van Leeuwen waren niet hard genoeg om keeper Groefsema te verontrusten. Bij Zevenhuizen hadden inmiddels Otto Jelsma en Marik Bandringa het veld geruimd voor Niek Uitham en Erwin Cazemier. Een afgemeten voorzet van Klaas Jelsma bereikte het hoofd van Niek Uitham die met een kopbal de verdiende 3-1 overwinning binnensleepte voor Zevenhuizen.

Trainer Kuiper is tevreden met het spel van zijn team. ‘Het staat goed en de spelers werken hard voor elkaar. Zo spelend kunnen we bovenin een belangrijke rol in de competitie spelen.’

Trainer Veenhof was niet tevreden over de instelling van zijn team. ‘Peize mag en kan een team niet onderschatten. We zullen elke week vol aan de bak moeten willen we wedstrijden winnen.’