Zevenhuizen trilt eindelijk weer op haar grondvesten

ZEVENHUIZEN – De ramen trilden op oudejaarsdag weer bijna uit hun sponningen in Zevenhuizen. De Carbidboys hadden er, net als hun publiek, lang op moeten wachten, maar eindelijk kon er weer volop geknald worden. Er stonden honderd melkbussen die keer op keer werden afgestoken. Ook het carbidrad mocht weer aan de slag, met als extraatje de 10 pijpen die extra hard klonken. Het bleef niet bij knallen alleen, er was natuurlijk muziek van Spiekerboks, Martin’s Vinyl, het Dweilorkest The Entertainer, er waren snacks, er was een kinderworkshop carbid schieten en natuurlijk het knallende eindfeest met Wishlist, DJ Feike, Diep-Triest, Marco Schuitmaker en Evert Baptist. Zowel de Carbidboys als de vele bezoekers kijken alweer uit naar volgend jaar!