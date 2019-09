“Zie de mooie dingen van de streek, de gewone dingen die bijzonder kunnen zijn”

TOLBERT– Op zaterdag 21 september vindt de opening van de Kunst Etalage Route plaats in Zuidhorn. Vele verschillende kunstenaars exposeren vanaf dan tot en met 19 oktober hun werk in de etalages van diverse winkels in Zuidhorn. Eén van hen is beeldend kunstenaar Anneke Ekhart. Vanaf 21 september is haar werk te bewonderen in de etalage van Bloemenboetiek Mario. “Ik doe al jaren aan de Kunst Etalage Route mee”, vertelt Ekhart. “Ik heb in het jaar 2000, toen ik nog in het bestuur zat van Stichting Uit de Kunst Zuidhorn, zelfs meegeholpen om het evenement op te zetten. Dat de kunstroute nu nog steeds plaatsvindt, is fantastisch”.



Ekhart is al jarenlang bezig met kunst. Dat merkte de geboren Roner niet direct, maar bij haar opleiding Kinderopvang kwam dat wel degelijk aan het licht. “Bij deze studie moesten we ook wel veel tekenen en schilderen”, laat Ekhart weten. “Ik bleek talent te hebben en bovendien vond ik het ontzettend leuk om te doen”. Echter heeft de beeldend kunstenaar er toen niet aan gedacht om hier verder mee te gaan. Ze heeft de studie voor de kinderopvang afgerond en na de geboorte van haar dochters is Ekhart avondcolleges schilderen gaan volgen aan de Oude ULO in Leek. “Op dat moment raakte ik eigenlijk pas echt betrokken bij kunst”, gaat Ekhart verder. “Het zorgde voor veel ontspanning en bovendien vond ik het ontzettend leuk om te doen. Zo leuk dat ik meer cursussen en workshops ging volgen en later zelfs aan Academie Minerva ging studeren, waar ik in 1998 afstudeerde”.



Inmiddels mag Ekhart zich dus al jarenlang kunstenaar noemen en heeft ze ook al vele werken mogen maken. Ze is niet zomaar een schilder, gezien de kunstwerken die ze maakt. “Ik werk vaak met ongewone materialen”, legt Ekhart uit. “Ik vind het fantastisch om bijvoorbeeld op oud zink te schilderen. Dit materiaal is door elementen als water, wind, zand, hitte en kou aan de oppervlakte verweerd. Door dit proces heeft zich een textuur gevormd, die ik associeer met huid, steeds met een ander uiterlijk. Ik ervaar in het materiaal littekens. Zink is doorleefd, dat raakt me”. Op het zink schildert en monteert Ekhart verschillende dingen, zoals schuurpapier. Uit diverse lijnen op het schuurpapier ontstaat vervolgens een beeld, waarin Ekhart intuïtief iets herkent. “Dit beeld werk ik dan uit en maak ik een totaalbeeld van”, gaat de beeldend kunstenaar verder. “Ik houd ervan om met kunst te experimenteren. Op deze manier doe ik mijn inspiratie op en kom ik tot mijn beste werken”.



Ekhart haalt haar inspiratie vooral uit dingen die ze in het dagelijks leven ziet. Veel voldoening haalt ze onder andere uit het schilderen van mensen. “Dat vind ik echt fantastisch”, vertelt Ekhart. “Met het schilderen van portretten probeer ik de ziel van mensen te raken. Ik heb bijvoorbeeld een keer een serie boeren geschilderd, waar het verval heel mooi is. Rond het jaar 2000 heb ik foto’s van de boeren gemaakt en deze geportretteerd. Twee jaar geleden heb ik ze opnieuw geschilderd en het resultaat vind ik prachtig”. De boeren die Ekhart heeft geschilderd, zijn ook echt uit de regio. Typisch Westerkwartier. “De schilderijen van de boeren geven aan hoe de mensen in 2000 waren”, gaat de beeldend kunstenaar verder. “Ik houd ook van mijn eigen roots die hier liggen. Ik vind het altijd belangrijk dat mensen de mooie dingen van de streek zien. De gewone dingen die juist zo bijzonder kunnen zijn. Dat wil ik ook graag aan anderen meegeven”.



Naast schilderen houdt Ekhart zich ook met andere dingen op het gebied van kunst bezig. Zo geeft ze vanuit haar atelier in Tolbert teken- en schilderlessen aan kinderen. “Op deze manier laat ik kinderen kennismaken met kunst”, vertelt Ekhart. “Bij de cursussen komen verschillende onderwerpen aan bod. Onlangs heb ik met de kinderen de oude Molen in Tolbert geschilderd. Van de molen, die er inmiddels niet meer is, staat een maquette in de CazemierBoerderij. Op basis daarvan hebben de kinderen de molen geschilderd”. Het schilderen gaat niet vanzelf. Tijdens de lessen vertrekt Ekhart vanuit de basis. Ze vertelt wat over het onderwerp en vervolgens geeft ze stap voor stap aan hoe de kinderen iets het beste aan kunnen pakken. “Doordat je de leerlingen op deze manier lesgeeft, krijgen ze het beste inzicht in wat ze moeten doen”, gaat Ekhart verder. “Als je ze in het diepe gooit, weten ze vaak niet waar ze aan toe zijn. Bij mijn workshops is dat dus niet het geval. Ik probeer kinderen daadwerkelijk iets van kunst mee te geven en hen enthousiast te maken. Dat vind ik het belangrijkste”.