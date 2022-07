Ziekte dwingt La Comida om te stoppen

‘Samen hebben we een succes van La Comida gemaakt, daar ben ik trots op’

RODEN – Het hing al even in de lucht, maar nu is het definitief. Johnny Velting stopt met zijn Mexicaanse restaurant La Comida. Niet omdat de zaak niet loopt, die draait namelijk als een tierelier, maar omdat de chefkok niet meer kan. De ziekte van Bechterew belemmert hem steeds meer om zijn werk uit te voeren. Hij moet zijn droom, die hij samen met zijn vrouw Bianca had, loslaten. Zuur, omdat het juist zo lekker gaat met het restaurant aan de Brink. Goed nieuws is er ook: er is een opvolger gevonden. Ondernemer Arjen de Groot, die twee jaar geleden Alida’s Smulpaleis kocht, neemt de zaak over. Dat doet hij samen met Kerwin, al 14 jaar de vaste kok bij Alida’s. Hij gaat straks de keuken bestieren. De heren hebben grootse plannen waarin ook de samenwerking met het theater een rol speelt.

Het was de coronaperiode waarin Johnny Velting (42) zich afvroeg waarom hij meer pijn had terwijl hij minder deed. Waar hij eerst vooral na een druk weekend pijnklachten had, kampte hij in de tijd dat het restaurant gedwongen gesloten was dagelijks met pijn. De MRI die in het ziekenhuis gemaakt werd gaf het antwoord: vergroeiing in de ruggenwervel als gevolg van de ziekte van Bechterew. Een enorme domper voor de sympathieke kok en zijn Bianca die de ‘voorkant’ van het restaurant onder haar hoede had. ‘Ik kan het fysiek niet meer aan. De kracht uit mijn handen is weg. Als ik ’s avonds klaar ben, kan ik amper meer lopen, dan strompel ik door de keuken. Het kon niet langer zo’, vertelt Johnny die ondanks zijn ziekte positief blijft. Bianca: ‘Johnny lacht alles weg. Hij neemt het zoals het is. Bekijkt altijd de positieve kant van het leven. Samen hebben we een succes van La Comida gemaakt, daar ben ik trots op. We hebben veel vaste gasten die terug blijven komen. We krijgen veel lieve reacties, dat mensen zo met je begaan zijn doet wat met je.’

Toen er een nieuw vijfjarig huurcontract voor de pacht moest komen, hakte hij samen met Bianca de knoop door: hier stopt het. Beide gingen ze op zoek naar een geschikte opvolger. Uit meerdere gegadigden is de keuze gevallen op Arjen en Kerwin. ‘We hebben echt gekeken naar wat goed is voor het dorp en voor de Winsinghhof. Samenwerking met het theater is de kracht. Voor ons was het belangrijk om iemand te vinden die op dezelfde voet verder gaat. En het concept mag best veranderen, maar de plannen die we hadden samen met het theater moeten verder uitgebouwd worden. We hebben er alle vertrouwen in dat dat gebeurt. Ondernemerservaring in de horeca is essentieel, daar hebben we naar gekeken. Ook theaterdirecteur Jacob Frolich ziet de samenwerking met de nieuwe eigenaren zitten. ‘Ik vind het natuurlijk hartstikke jammer voor Johnny. Ik ben hier nog maar kort, maar vanaf het allereerste begin was de samenwerking goed. Ook al was er wel eens personeelstekort bij La Comida, we hebben er nog nooit een dienst niet door kunnen leveren. We hebben veel leuke ‘met-de-voeten-op-tafelgesprekken’ gehad. Daaruit zijn goede ideeën gerold. Die hoop ik nu verder te kunnen uitdiepen met Arjen en Kerwin. Daar heb ik alle vertrouwen in.’

Qua ideeën liggen de heren op één lijn. Zo gaan ze werken aan een betere zichtbaarheid, vertelt De Groot die ook het concept van La Comida verandert. ‘Het idee voor een restaurant in Roden lag er al langer. Kerwin was na 14 jaar toe aan een nieuwe uitdaging. Daar hebben we samen veel over gepraat. Toen deze kans voorbij kwam wisten we dat we die moesten pakken. We gaan er een mooi steakhouse van maken. Een steakhouse plus, met mooie stukken vlees. Gasten kunnen hier genieten van kip, rund en varkensvlees. Uiteraard staan er ook zalm, garnalen en vegagerechten op de kaart.’ Liefhebbers van de spareribs van Johnny kunnen opgelucht ademhalen: die blijven op de kaart. De receptuur is inmiddels uitgewisseld. ‘Het plan is om het terras meer naar voren te halen richting de Brink. Ook aan de gevel willen we het een en ander veranderen om het restaurant beter zichtbaar te maken vanaf de Brink. Daarover zijn we met de gemeente in gesprek.’ Ook leuk: het nieuwe restaurant (waarvan de naam binnenkort bekend wordt gemaakt) is er ook voor een heerlijke lunch én de borrel. ‘Een lekkere gin-tonic op het terras’, lacht De Groot die zin in heeft om er iets moois van te maken.

Johnny en Bianca gaan door tot 20 augustus. Iedereen die nog dinerbonnen heeft, kan ze tot die tijd inleveren. Vanaf 1 september is het nieuwe restaurant open.