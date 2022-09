Zien en gezien worden op de Jaarbeurs

‘Dat het feest maar in lengte van jaren door mag gaan’

RODEN – Na twee jaarbeursloze jaren was het vrijdag eindelijk zover. Na een spectaculaire trommelshow opende voorzitter Bert Rijks de 68e Jaarbeurs van het Noorden. Burgemeester Klaas Smid trapte de nominaties voor de Ondernemer van het jaar af en theatermaker en woordkunstenaar Willem Gunneman kletste de boel aan elkaar. Tegen een uurtje of vijf dook tout belangrijk Roden de VIP-tent in waar de pils koud stond.

De speech van Rijks zat in een koffertje. Het koffertje van de vierde dinsdag van september. Kennelijk had de jaarbeursvoorzitter goed naar Prinsjesdag gekeken, want zijn speech was ongeveer net zolang als de Troonrede van Willem Alexander. In de grote tent was het een stuk minder druk dan andere jaren. De mannen van Volksvermaken (in pak met das) waren er wel. Net als Jan Dirk Zwerver en zijn vrouw Alida. Zwerver nam namens de G-voetballers op het podium een cheque van liefst 2500 euro in ontvangst uit handen van Lucas Schoonbeek. Cadeautje van de jaarbeurs die ieder jaar een goed doel uitkiest. Astrid Westra is er ook. Het had niet veel gescheeld of haar vakantie samen met Alex Wekema en zijn Peterina was in de soep gelopen. Het viertal zou donderdag vanaf Schiphol naar Lissabon vertrekken, maar door de chaos op de luchthaven is de vlucht geannuleerd, zo vertelde Westra. Tot haar grote vreugde is de vlucht omgeboekt en vertrekken ze nu vanaf een ander vliegveld naar de Portugese zon. Aan het tafeltje van Gemeentebelangen is het overduidelijk gezellig. Ryanne Meijer doet een dansje terwijl Rik van der Es geamuseerd toekijkt. Ook gezien: Otto Huisman, André Brasse, Richard Veurman, Sander Renkema, Sieneke Ottema, Eltjo en zijn Margriet. Ondertussen babbelt Rijks er nog steeds op los. Iets met ontmoeten en verbinden, het thema van de jaarbeurs. Anders dan anders werd de ondernemersprijs niet uitgereikt. En dat was voor veel mensen wel even wennen. Want de ondernemersprijs hoort bij de jaarbeurs als kalkoen bij kerst. Maar goed. Er kwamen wel drie oud-winnaars aan het woord. Ze werden geïnterviewd door Willem Gunneman. Sjors van der Heide won met zijn VDH Products de allereerste Ondernemersprijs van Noordenveld. Zijn vrouw Rika keek vanuit de zaal trots toe. Ook de ondernemers van Harkboot en IMDS waren van de partij. Jos Darwinkel die Economische Zaken in portefeuille heeft, redde zich prima met zijn eerste grote speech als wethouder. Burgemeester Klaas Smid sprak zijn lof uit over de Rodermarkt. Dat het maar in lengte van jaren door mag gaan, vond hij. Onder het publiek bevonden zich ook Hans en Wilma van der Laan, Anne Ananias, Gety en Martin Brink, Stefan Bulthuis, IJcke Schaapman (op een paar hakken van wel tien centimeter), Dick Bathoorn, René van Zonneveld met zijn nieuwe liefje Wendy Hummel, hoofd vergunningen bij de gemeente. En natuurlijk de dames Clarice Rozema en Wilma Pol, herkenbaar aan hun keurige bobjes. Clarice werd overigens later innig gesignaleerd met Gerard Kremer, u weet wel, de grote baas achter de Kampeerhal. Kremer heeft zijn gezelschapsdame eerlijk gekocht met drugsgeld laat hij weten. Iets anders dan NOW-geld, dat levert hij wekelijks cash af op een pallet bij ondernemer Hein Schaap die ook aanwezig was. Als altijd in gezelschap van tuinmeubelkoning (en paardenboer) Marco Rellum en de beroepscharmeurs Paul-Reine van der Wijk en Pieter Waning. Waning hoeft zich geen zorgen te maken dat hij na iets teveel pilsjes de weg naar huis niet meer terugvindt. Hij heeft onlangs een joekel van een kompas op zijn onderarm laten schilderen. Pas echt gezellig werd het in de VIP-tent. Gasten in het bezit van een goudenarmbandje konden tot 19:00 uur voor nop drinken. U snapt: de pils, wijn en gin tonics vonden gretig aftrek op het horecaplein waar Anton en Janet het scepter zwaaien. Emiel van der Heide en zijn vrouw Catrin bevonden zich onder de VIP’s, net als Margot Musiwa, Bert Jan Stadman, alle wethouders, Tanja Haseloop (die voor heel even van de Bijbelbelt was ontsnapt), Herman Holland, Angelo Indri, Debbie Schaap, Pascal Bakker, Nienke, Frens S., John D., Erik V., Ingrid Alkema, Maxim Romashuk, Thea Kalfsbeek, Tina van der Veen, Ronald Uilenberg, Koen Prins, Ate van der Veen, Titia Baving, Jelle Haisma en nog veel meer belangrijke mensen. Na zeven uur moest de portemonnee getrokken worden voor een drankje. Voor veel VIP’s reden om de tent te verlaten.