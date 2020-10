Zien we Sergio Padt ooit nog onder de lat bij Oranje?

GRONINGEN – Sergio Padt is al ruim zes jaar de eerste keeper van FC Groningen en stond in deze jaren al meer dan 200 keer (alle competities) onder de lat bij de Trots van het Noorden. De doelman verkeert al enkele jaren tot een van de beste keepers van de Eredivisie en zelfs van Nederland. Met zijn fraaie en soms onmogelijke reddingen, heeft hij de afgelopen jaren veel punten voor de FC gewonnen. De supporters van FC Groningen zijn ontzettend blij met hem, maar zijn kunnen wordt door de rest van Nederland nog wel eens onderschat. Eenmaal werd Padt geselecteerd voor het Nederlands Elftal, maar tot speelminuten leidde dat destijds niet. Na het ‘treinincident’ heeft hij niet weer op een oproep kunnen rekenen.



Toen Marco Bizot eind juni van FC Groningen vertrok naar KRC Genk werd niet veel later Padt aangetrokken door de Groningers. Een doelman die op dat moment onder de lat stond bij KAA Gent en bij de Trots van het Noorden de eerste keeper moest worden. Die rol vervulde hij vanaf de eerste wedstrijd. Al vrij snel groeide de geboren Amsterdammer uit tot een vaste, stabiele waarde in het elftal van FC Groningen en in de jaren die volgden ontwikkelde hij zich steeds verder. De doelman heeft in de afgelopen seizoen veel punten voor de Groningers gepakt. In het seizoen 2018-2019 hield Padt in 34 wedstrijden maar liefst twaalf keer de nul. Afgelopen seizoen, toen de competitie na 26 speelrondes werd afgebroken, stond dit aantal op negen en ook dit seizoen zijn de cijfers van Padt naar behoren.



Uiteraard maakt ook de doelman van FC Groningen wel eens fouten. Zo was er onlangs nog de slechte trap in de uitwedstrijd tegen FC Twente, die de Tukkers uiteindelijk een doelpunt opleverden. Ook in de afgelopen seizoenen zaten er een aantal blunders van Padt tussen. Zo taste hij vorig voetbaljaar volledig mis bij een vrije trap tegen VVV-Venlo, waardoor de Trots van het Noorden met 1-0 verloor. Nog een seizoen eerder, op bezoek bij Heracles Almelo, liet de doelman de bal uit zijn handen glippen, wat eveneens een doelpunt opleverde. Ook Padt heeft dus zijn slechte momenten, maar in vergelijking met de punten die hij voor de FC pakt, kan er niet getwijfeld worden aan zijn kunnen. Dit seizoen was hij onder andere al ontzettend belangrijk in de duels tegen Ajax en FC Utrecht, waarin hij beide het doel schoonhield.



Dat Padt kan keepen, viel ook Dick Advocaat op, die als bondscoach van het Nederlands Elftal de Groningse doelman in 2017 selecteerde voor Oranje. Ook de opvolger van Advocaat, Ronald Koeman, selecteerde Padt een aantal keren. Onder beide bondscoaches maakte de doelman echter nog geen minuten in het Nederlands Elftal, waardoor hij voorlopig nog wacht op zijn debuut in Oranje. De afgelopen twee jaar werd de keeper van FC Groningen niet meer opgeroepen, wat mede komt door het ‘treinincident’, zoals Padt zelf ook erkent. Echter hoeft hij het Nederlands elftal zeker niet uit zijn hoofd te zetten. Wellicht is een nieuwe uitnodiging nu juist wel dichterbij dan ooit. Daar waar Padt ook de laatste wedstrijden weer behoorlijk veel indruk maakte, is één van zijn concurrenten, Marco Bizot, juist bezig aan een mindere serie.



Padt is al jaren een van de beste keepers van Nederland en verdient daarom ook een kans in het Nederlands elftal. Bij de laatste selectie van Oranje werden Jasper Cillessen, Tim Krul en Bizot geselecteerd als doelmannen. Padt heeft die laatstgenoemde inmiddels wel gepasseerd in de rangorde en ook met de andere keepers kan de Groninger zich zeker meten. Verder heeft de doelman nog concurrentie van onder andere Justin Bijlow, maar het moet een kwestie van tijd zijn totdat Padt nog eens wordt opgeroepen voor Oranje. Kijkend naar zijn kwaliteiten hoort hij hier zeker thuis. De doelman van FC Groningen zou niet lang meer moeten wachten op een telefoontje van de nieuwe bondscoach Frank de Boer.