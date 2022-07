Zijn er in de regio’s Noordenveld en Westerkwartier veel probleemgokkers nu de inschrijvingen in Cruks stijgen?

Sinds de lancering van het Centraal Register Uitsluiting Kansspelen (Cruks) zijn er ruim 10.000 mensen die zich hiervoor hebben aangemeld. Tussentijds uit Cruks uitschrijven is ook niet mogelijk, wat betekent dat iedereen die hier ingeschreven staat 6 maanden lang niet mee mag spelen in casino’s. Maar wat is Cruks eigenlijk precies en wat betekent deze stijging van inschrijvingen eigenlijk voor de inwoners van de regio’s Noordenveld en Westerkwartier?

Wat is er veranderd met de nieuwe wetgeving?

Sinds de nieuwe wetgeving is ingegaan, zijn er een hoop dingen veranderd. Het is nu voor online casino’s legaal om te opereren in Nederland. Voor de online casino’s gelden er wel een aantal strengere regels. Zo is het spelaanbod aanzienlijk kleiner, mogen er alleen gelimiteerd bonussen uitgedeeld worden en er mogen geen novelty bets plaatsvinden. Dit zijn weddenschappen die over alledaagse dingen gaan, zoals de politiek. Denk bijvoorbeeld aan een weddenschap over wie de nieuwe president wordt. Daarbij is het nu veiliger voor de speler om mee te spelen in casino’s, omdat ze beschermd zijn door de wet. Het zal dus niet gebeuren dat uitbetalingen niet plaatsvinden o.i.d. Dit kan echter wel gebeuren in een buitenlands casino, omdat zij zich niet hoeven te houden aan de Nederlandse wetgeving en dus geen vergunning hebben. De reden dat deze wet is ingevoerd, is om zo criminaliteit en witwassen tegen te gaan. Alle gegevens van alle spelers worden namelijk geregistreerd, waardoor dit bijna niet meer kan plaatsvinden. Daarbij staat de veiligheid van de speler nu voorop, en dit komt vooral door Cruks.

Speler veiligheid en een casino zonder Cruks

Iedereen die zichzelf wil beschermen tegen een eventuele gokverslaving, kan zich inschrijven in Cruks. Je mag dan 6 maanden lang niet meespelen in casino’s, en tussendoor uit Cruks uitschrijven is niet mogelijk. Na die 6 maanden kun je er ook voor kiezen om de inschrijving te verlengen, die je vanaf dan echter wel elk moment op kunt zeggen. Iemand in je omgeving kan je ook inschrijven in Cruks, als diegene het vermoeden heeft dat er sprake is van een gokverslaving. Er volgt dan een uitgebreid onderzoek door de Kansspelautoriteit, waaruit moet blijken dat er daadwerkelijk sprake is van een gokverslaving. Toch is Cruks omzeilen nog makkelijk, bijvoorbeeld door mee te spelen in een casino zonder Cruks. Door het vrije verkeer van goederen in Europa, is het voor de speler makkelijk om mee te spelen in een online casino zonder Cruks. Het doel van de Nederlandse wet is wel dat gokken zonder Cruks uiteindelijk niet meer voorkomt, maar of dit echt gaat lukken moet nog maar blijken. Het is natuurlijk bijna onmogelijk om iedereen weg te houden bij een casino zonder vergunning. Wel is het mogelijk om naast Cruks, andere hulpmiddelen te gebruiken die je van een gokverslaving kunnen houden. Deze hulpmiddelen worden in de laatste alinea besproken.

Kun je je bij Cruks uitschrijven?

Het is net al even kort benoemd dat tussendoor uit Cruks uitschrijven niet mogelijk is, want anders zou het systeem niet werken. Je kunt Cruks vergelijken met een afkickkliniek, waar je ook niet ineens mee kan stoppen als je er geen zin meer in hebt. Je wordt ontslagen uit de kliniek als je hersteld bent, en dat is ook zo met Cruks. Na de 6 maanden is het mogelijk om de inschrijving te verlengen, en dan is tussendoor uit Cruks uitschrijven wel mogelijk.

Groei inschrijvingen Cruks

Maar wat betekent de groei van de Cruks inschrijvingen? Is dit eigenlijk een hoog aantal, of juist laag? Het aantal is eigenlijk aan de lage kant, omdat er zo ongeveer 80.000 probleemgokkers zijn in Nederland. 10.000 is hier dus maar een klein deel van, en de hoop is er dat meer probleemgokkers zich in zullen schrijven voor Cruks. Wellicht moet het vertrouwen in Cruks eerst nog groeien, aangezien het register tijdens de opening kampte met problemen. Zo duurde het een aantal dagen voor probleemgokkers zich daadwerkelijk konden inschrijven, wat tot veel teleurstelling zorgde. De verwachting is dat na een aantal maanden meer spelers zich hiervoor in zullen schrijven als ze merken dat dit nodig is. Het register bestaat uiteindelijk ook nog niet zo lang, en het is in ieder geval positief dat het register bestaat. Er wordt gewerkt naar een toekomst waarin de casinowereld veilig is voor iedereen, en of dit doel behaald gaat worden zal blijken.

Wat betekent deze stijging voor de inwoners van de regio’s Noordenveld en Westerkwartier?

Of de stijging van de inschrijvingen in Cruks iets te maken heeft met de inwoners van de regio’s Noordenveld en Westerkwartier, is lastig te zeggen. In de provincie Groningen is maar een klein deel van de totale casino’s in Nederland gevestigd, namelijk maar 3,8%. Hierdoor zullen er waarschijnlijk niet veel probleemgokkers zijn in deze regio, omdat ze ook niet veel in aanraking zullen komen met fysieke casino’s. Het kan natuurlijk wel dat inwoners bij het gebrek aan fysieke gokpaleizen zich juist sterker aangetrokken voelen tot online casino’s, maar de kans is groter dat ze zoeken naar andere ontspanningen. Het zal nog maar moeten blijken welke regio’s wel en niet te maken hebben met gokverslavingen, maar waarschijnlijk zullen de inwoners van grote steden waar meerdere casino’s aanwezig zijn hier meer mee te maken hebben. Mocht je echter een gokverslaving vermoeden bij iemand in je omgeving, dan is het wel belangrijk om actie te ondernemen.

Wat kun je doen als je gokverslaving vermoedt?

Er zijn een aantal stappen die je kunt zetten als je een gokverslaving vermoedt bij iemand in je omgeving. Zo is het nu uiteraard mogelijk om iemand in Cruks in te schrijven en kan diegene tussendoor niet uit Cruks uitschrijven, zoals eerder al even benoemd is.

Het is ook mogelijk om een gokblocker te installeren, zoals BetBlocker. Je stelt dan een bepaalde tijd waarin je geen toegang krijgt tot online casino’s. Deze tijd kun je achteraf niet aanpassen, want anders zou het systeem niet werken. Je beschermt jezelf dan tegen het meespelen in online casino’s.

Daarnaast is het ook mogelijk om contact op te nemen met een instantie dat gespecialiseerd is in het helpen van spelers met gokverslavingen, en mensen in hun omgeving. Een voorbeeld van een instantie dat hierin gespecialiseerd is, is Afkickkliniekwijzer. Je kunt contact met dit bedrijf opnemen zodat ze naar de situatie kunnen kijken en je kunnen helpen. Iemand die zichzelf wil beschermen tegen gokverslaving kan echter ook contact opnemen met dit bedrijf en met vele andere instanties. De hoop is ook dat door dit soort instanties en door Cruks de gokverslavingen minder worden. We zijn benieuwd hoe hoog de inschrijvingen in Cruks zullen zijn over een jaar.