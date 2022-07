Zijn online betalingen veilig? Risico op Phishing?

Je hoort het vaak op het nieuw of hoort het van vrienden dat ze online geld verloren hebben door “phishing”. En het erg belangrijk dat iedereen inderdaad weet hoe phishing nou in elkaar zit. Klik hier voor een artikel over online phishing van de overheid.

Maar ook is het belangrijk om te weten dat online betalingen doen je erg kwetsbaar houd voor phishing, kort samengevat phishing is de praktijk waar een online webshop, of gelijk waar je betaald jou bankkaart gegevens opslaan en dan later je hele bankrekening leeg plunderen. Dus als je ooit iets betaald hebt online of ooit je nummertjes van je kaart hebt ingetoetst dan ben je kwetsbaar voor phishing.

Phishing via een berichtje of email

Ook zijn er andere vormen van phishing, een vorm ervan is waar je een smsje ontvangt die van de overheid zou moeten komen. De overheid van België & Nederland hebben bevestigd dat zij jou nooit een email of berichtje zouden sturen zonder je ook een brief ontving op je officiële address. Vaak staat in dat berichtje dan een link waar je bank gegevens zou moeten invullen voor een compensatie of een terugbetaling die je tegoed hebt. Klik nooit op deze links, zelf als ben je nieuwsgierig. Niet op klikken. Als je op een link klikt ontvangen ze ook andere gegevens zoals je IP adres, waarmee ze je officiële huisadres mee kunnen vinden.

Weet dus wel in sommige gevallen stuurt de overheid je een email maar enkel maar als jij dat in het verleden zo met jou gecommuniceerd hebt. En een email komt altijd gepaard met een brief of te wel eerder of te wel wat later. Dus als ontvang je op je mailbox een brief “van de overheid”, Check het e mailadres, bekijk de email, kijk voor enige officiële telefoonnummers en bij twijfel bel de instantie/instituut. In België sturen ze vaak een link in een berichtje van “Itsme” een overheid applicatie die je laat inloggen op overheidswebsites.

Maar hoe betaal ik nog in een webshop veilig?

Goede populaire webshops hebben meestal altijd een groot aanbod aan verschillende manieren om te betalen. Dit noemen ze “Payment Gates” Betaal Poorten. Sommige van deze zijn “Bancontact (BE)”, “Ideal”, “Giropay (NL)” “Paypal” en “Worldline Visa & Mastercard”.

Dit zijn maar enkele voorbeelden, maar deze zijn de 100% Betaal poorten op het internet.

Er zijn waarschijnlijk nog veilig betaal poorten zoals Klara of Google Pay.

Deze betaalmiddelen/betaal poorten zijn geadopteerd in de populaire webshops zoals

bv: Bol.com, coolblue.nl of vandenborre.be dit zijn allemaal populaire webshops die deze betaal poort/payment gates hebben in hun sites gebouwd.

Hoe zijn deze anders dan andere betaalmethodes?

Bij deze veilige betaalmogelijkheden worden een paar minuten na je aankoop al je gegevens van je bankkaart/kredietkaart verwijderd! Dus zij houden geen database met al je gegevens zoals andere wel doen. Waar dus het gevaar ligt. Als zij een database bijhouden van al hun klanten kunnen zij in de eerste plaats gaan lopen met je gegevens en je rekening leegplunderen of in de andere instantie kan die database gehackt worden door hackers online. Dus dan breken hackers in bij die onveilige betaalmethode en steelt al de info van die database en plunderen zij vervolgens je rekening. Met de veilige methodes genoemd hierboven kan dat dus niet, omdat je gegevens bijna onmiddellijk worden gewist.

Nawoord

In dit artikel hebben we kort samen gevat je een idee gegeven over online phishing.

Maar dus inderdaad “kort samen gevat”, het is heel belangrijk dat je veilig houd online en blijft leren over deze onderwerpen.