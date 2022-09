Zilveren eremedaille voor oud-burgemeester Hans van der Laan

VEENHUIZEN – Oud-burgemeester Hans van der Laan heeft zaterdagavond de ‘eremedaille van de gemeente Noordenveld in Zilver’ gekregen. De eremedaille werd overhandigd door burgemeester Klaas Smid tijdens het Veenhuizer dorpsfeest.

Van der Laan was burgemeester van Noordenveld van 2001 tot 2015. Hij speelde een belangrijke rol bij de ontwikkeling van Veenhuizen. Bij de opening van het Gevangenismuseum in 2005 heeft hij voor het eerst de ambitie in het openbaar uitgesproken om Veenhuizen op de UNESCO Werelderfgoedlijst te krijgen. Vanaf 2006 tot vorig jaar zomer is er hard aan gewerkt om de bijzondere status van Werelderfgoed te verkrijgen. Hans van der Laan heeft zich hiervoor als aanjager altijd ingezet. Uiteindelijk is alle inzet beloond. Samen met Frederiksoord, Wilhelminaoord, en Wortel-kolonie komt Veenhuizen in juli 2021 op de UNESCO Werelderfgoedlijst. Dit werd op 17 september uitbundig gevierd samen met de inwoners en ondernemers in Veenhuizen.

De eremedaille is door de gemeenteraad ingesteld in 1998 en wordt uitgereikt aan personen, die hiervoor naar het oordeel van burgemeester en wethouders wegens hun bijzondere verdiensten in aanmerking komen.