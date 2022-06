RODEN – Een ding is zeker: Roden moet even bijkomen. Bijkomen van een zinderend Lucky4Festival op het evenemententerrein. Drie dagen lang was het één groot feest met artiesten als de Gebroeders Ko, Tino Martin, Marco Schuitmaker, René Karst, Jeckell and Hyde, Vangrail en Abba Fever. Het spectaculaire festival trok hordes feestgangers uit de wijde omgeving. Volgens organisator en hoofdsponsor van de Roder Jaarbeurs EuroLed was het hoogtijd voor een ouderwets feestje na twee stille coronajaren. Dat is ieder geval zeker gelukt. De organisatie stond net als de line-up en de fantastische open tent als een huis. Dit smaakt naar meer!