Zit er verschil tussen kentekens van verschillende landen?

Wanneer je onderweg bent naar een buitenlandse vakantiebestemming kun je er bijna niet aan ontkomen: de verschillende kentekens die je in de landen onderweg tegenkomt. Ieder land heeft z’n eigen kentekenplaat, al lijken de kentekens van Europese landen vaak sterk op elkaar. Denk bijvoorbeeld aan het blauwe uiteinde, waarin de sterren van de Europese lidstaten te herkennen zijn. In dit artikel zetten we de verschillen tussen de kentekens van verschillende landen voor je op een rijtje. Wist je dat het eerste kenteken in Nederland werd uitgegeven in 1898? Hiermee was Nederland niet het eerste land dat werkte met een kentekenplaat. Ook in Frankrijk en Duitsland maakt men op dat moment al gebruik van kentekens.

Verschil in landcode op de kentekenplaat

Een eerste belangrijk verschil tussen de kentekens uit verschillende landen, zit in de landcode die op het kenteken getoond wordt. Het aantal letters wat voor een landcode gebruikt wordt verschilt per land. In Albanië gebruikt men bijvoorbeeld de letters AL, terwijl men in Duitsland een D op het kenteken heeft staan. Nederlandse kentekens zijn altijd voorzien van de letters NL. Een voorbeeld van een land met drie letters op de kentekenplaat is Finland. Dit land heeft de letters FIN op de kentekenplaat staan.

Verschil in kleur van het kenteken

Naast het verschil in landcode, kan er ook een verschil zitten in de kleur van de kentekenplaat. Nederland staat bekend om haar gele kentekenplaat. Daar waar men in veel andere Europese landen een witte plaat gebruikt. Wist je dat ook de kentekenplaat van Cyprus een gele kleur heeft? Nederland is dus zeker niet het enige land met een afwijkende kleur. In Liechtenstein gebruikt men een zwart kenteken. Aansluitend op het verschil in de kleur van het kenteken, zit er ook een verschil in de kleur van de gebruikte letters en cijfers. Vaak heeft de kentekenplaat zwarte letters en cijfers. Kijk je echter naar België, dan valt op dat men hier rode letters gebruikt.

Informatie over een auto achterhalen met het kenteken

Met een kentekencheck van RDW is het mogelijk om informatie over een auto op te halen. Mogelijk zie je niet direct wat het model is van een auto in de straat, of in welk bouwjaar een te koop staande auto geproduceerd werd. Door een kentekencheck uit te voeren heb je dergelijke informatie op zeer korte termijn achterhaald. Er zijn online verschillende tools te vinden, waarmee je zo’n check uit kunt voeren.