Zo creëer je een duurzame badkamer

We doen het in de huiskamer, in de hal en de keuken en waarom dan ook niet in de badkamer? Het gebruik van duurzame materialen.

Duurzaamheid, zorg dragen voor het milieu. Het is niet bijzonder meer, maar wel noodzakelijk. Er wordt flink gehamerd op het bewuste koopgedrag van de consument. Zijn we aan een nieuwe rugzak toe, dan kiezen we voor bijvoorbeeld ecoleer en moeten we nieuwe meubels dan is duurzaam materialen belangrijk of we gaan voor vintage en kringloop. Zo sijpelt het duurzaam leven in alle gelederen van onze maatschappij door.

Als we meer en meer zorg willen dragen voor het milieu en de natuur, dan zouden we dat ook moeten doortrekken in de badkamer. Een minuutje korter douchen is al een goed begin, en schijnt zesduizend liter water per jaar te besparen, maar er is natuurlijk meer mogelijk.

Duurzame badkamer is meer dan een houten make-up-bakje

Behalve dat je de badkamer kunt vullen met duurzame accessoires zoals houten bakjes voor je toiletspullen of een bamboe trapje waar je je handdoeken aan kwijt kunt, kan dat nog veel beter. Zeker als je aan een nieuwe badkamer toe bent.

Wie dan kiest voor duurzaam gaat allereerst voor een waterbesparende kraan en douchekop. Geen overbodige luxe met bijvoorbeeld kinderen die veel sporten en, nadat ze hun Spiral rugzak met sportkleding in de gang hebben achtergelaten, best lang onder de douche kunnen staan.

Wastafel van ecologisch materiaal

Er zijn ook ecologische materialen waar bijvoorbeeld wastafels van zijn gemaakt. Dat is even speuren, maar verschillende leveranciers bieden badkamermeubels die gemaakt zijn van gerecyclede materialen. Ga er eens goed voor zitten om online te zoeken of pak je Ted Baker tas en ga naar verschillende leveranciers toe. Daar steek je echt veel van op en je gaat met een dosis inspiratie naar huis om later weloverwogen duurzame keuzes te kunnen maken.

Sfeervol, warme uitstraling en duurzaam

Een natuurproduct dat toegepast wordt voor wanden is tadelakt. Dit is een pleistermateriaal afkomstig uit Marokko. Heel sfeervol, met een warme uitstraling en duurzaam. Ook kun je kiezen voor linoleum, een natuurproduct dat duurzamer is dan vinyl (zeil). Natuursteen en glas zijn ook prachtige materialen om een badkamer mee aan te kleden. Daarnaast kun je kiezen voor materialen in hout, bamboe en sisal bijvoorbeeld.

Kies voor LED verlichting in de badkamer en een een wtw douchebak is een aanrader. Dit systeem gaat gepaard met een warmtewisselaar. Deze douchebak vangt het douchewater op dat normaal door het putje wegloopt. Het water dat nog uit de kraan moet komen en opgewarmd moet worden, wordt door middel van dit restwater verwarmd. Het water uit de douchekop wordt verwarmd en daarmee bespaar je op het gasverbruik.