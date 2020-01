VANDAAG Eten & Drinken ‘Beste Lunchroom/Broodjeszaak provincie Groningen’

LEEK – Dat ze in de race zaten voor ‘Beste Lunchroom/Broodjes zaak’ van de provincie, was al bekend. Dat ze afgelopen maandag ook echt tot winnaar zijn bekroond, is een hele dikke kers op de taart. VANDAAG Eten & Drinken is winnaar van de provincie Groningen, winnaar van de gemeente Westerkwartier én winnaar van de Gold Award in de categorie Lunchroom/Broodjeszaak. Social media van VANDAAG ontplofte: honderden lovende reacties stroomden binnen. “Zó leuk, de waardering van onze klanten, dáár doen we het voor. Belangrijker dan de oorkonde zelf”, reageert Mariska van het gezellige horecaetablissement aan De Dam in Leek.

“Met het hele team zijn we naar Aalsmeer gegaan maandag. We hebben het ook met elkaar gedaan. Hoe leuk is het dan om samen de prijs op te halen?” vertellen Mariska en Harrie enthousiast. “Ik heb altijd gezegd: iedereen is hier gelijk en iedereen heeft zijn eigen sterke punten. We hebben het samen verdiend. En we vinden het leuk om onze klanten te betrekken. Daar zijn we zuinig op. Dankzij hen kunnen we bestaan. Dat mensen zo massaal de moeite nemen om een berichtje te sturen, tja.. dat doet je wel wat.”

Avondkaart

De heerlijke lunchkaart van VANDAAG Eten & Drinken is inmiddels in de wijde regio bekend. Het nieuwe doel is om ook de avondkaart op de kaart te zetten. “Vanaf februari zijn we drie avonden in de week open: vrijdag, zaterdag én zondag. De avondkaart is vernieuwd en behoorlijk uitgebreid met nieuwe gerechten. Variatie moet, wil je je klanten blijven verrassen. Wij bieden lekker eten voor een betaalbare prijs.” Harrie: “De volgende uitdaging is een award voor de avondkaart in de categorie restaurant, haha. In ieder geval moet de avondkaart ook een begrip worden, dat zou mooi zijn.”

De achterkamer van VANDAAG

Nieuws! Vanaf februari heeft VANDAAG nóg meer mogelijkheden voor mensen die iets te vieren hebben. Helemaal achter in de zaak wordt de laatste hand gelegd aan de ‘Achterkamer van VANDAAG’, een prachtige ruimte die ingericht is in huiselijke sfeer. “Een besloten ruimte voor mensen die iets te vieren hebben en we zien het als verlengstuk van onze zaak. Steeds vaker moeten we mensen wegsturen omdat we geen plek meer hebben. Nu kunnen gasten ook in Achterkamer van VANDAAG lekker lunchen, dineren of genieten van een proeverij. Bovendien ideaal voor mensen die iets willen vieren in intieme, huiselijke setting, maar thuis geen rompslomp willen hebben.”

Benieuwd naar de mogelijkheden van VANDAAG Eten en Drinken? www.vandaagleek.nl. De Dam 2A, Leek. Telefoon: 0594 697 870