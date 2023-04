Zoeken op trefwoorden met ‘Noordenveld Helpt’

NOORDENVELD – Er worden op dit moment stevige stappen gezet om te komen tot een nieuwe website onder de naam Noordenveld Helpt. Een groot aantal organisaties uit de Noordenveldse samenleving zet zich in om de website een succes te laten worden.

Noordenveld Helpt is een zoekmachine die zich specifiek richt op verenigingen en organisaties uit de gemeente. Vergelijkbaar met grotere internationale zoekmachines wil Noordenveld Helpt op basis van trefwoorden vragen op het gebied van zorg, welzijn, sport, activiteiten, cultuur en nog veel meer beter bereikbaar maken voor de inwoners van Noordenveld. Initiatiefnemer van Noordenveld Helpt is de welzijnsorganisatie WiN. Zij zullen ook de website gaan beheren. Inmiddels zijn de eerste organisaties te vinden via trefwoorden op Noordenveld Helpt.

De organisaties die mede het initiatief hebben genomen zijn verbonden aan de Inclusiewerkgroep van de gemeente Noordenveld. Uitgangspunt van deze Inclusiewerkgroep is dat iedereen in de samenleving meedoet. Humanitas, Bibliotheek, Welzijn in Noordenveld, Vluchtelingenwerk, Toegankelijk Noordenveld en de gemeente zetten zich in om van Noordenveld Helpt een succes te maken.

‘Er zijn veel Noordenveldse verenigingen en organisaties met een eigen website. Wanneer je bijvoorbeeld een hulpvraag hebt, wilt weten waar een activiteit plaatsvindt, waar je terecht kunt met vragen over de belastingen, wilt weten waar je vrijwilligerswerk kunt doen, dan is Noordenveld Helpt lokaal ingericht en kom je via een trefwoord uit op de desbetreffende website.’ Dit zegt medeweker van WiN Bob Hulshof. Hij is vanaf het begin betrokken geweest bij het project. ‘We zijn nu in de fase dat we Noordenveld Helpt willen promoten bij verenigingen en organisaties. Zij kunnen zich aanmelden bij WiN en goede trefwoorden aanleveren die aansluiten bij wat die organisaties willen uitdragen. Hoe meer verenigingen zich aansluiten, hoe beter inwoners uit de gemeente de weg binnen Noordenveld weten te vinden.’

Noordenveld Helpt kent ook een chatfunctie die open staat voor vragen. Wie niet digitaal zijn weg kan zoeken mag gebruik maken van het Servicebureau van WiN. De website is inmiddels in de lucht. Op dit moment worden organisaties benaderd om aan te haken en mee te doen. Bij belangstelling kan gebeld worden met WiN 050 3176500 of service@stwin.nl. De officiële presentatie van de website is vastgesteld op maandag 22 mei met medewerking van wethouder Kirsten Ipema.

Op de foto de initiatiefnemers van Noordenveld Helpt: Willemien Groot Vluchtelingenwerk, Jessy Blauw Humanitas, Jos Sanders en Mark Hektor gemeente Noordenveld, Henriëtte Pluim bibliotheek, Diederik Wieringa Toegankelijk Noordenveld, Bob Hulshof en Saskia Schotman Welzijn in Noordenveld.