Zomerbaantjes (2); Jan Louwes

Wat: Gemeentewerf Noordenveld

Waar: 1e Energieweg 10 Roden

Wie: Jan Louwes

‘Noordenveld was heel gesloten, de ambtenaar was de baas. Dat proberen wij te doorbreken’

RODEN – Terwijl de komkommers inmiddels volop in de schappen liggen, de temperatuur stijgt naar ongekende hoogte en voor veel mensen de vakantie is begonnen, gaat De Krant on tour langs de diehards die nog wél de handen uit de mouwen steken de komende periode. In ‘Zomerbaantjes’ laten we zien dat het werk gewoon doorgaat. Zo ook bij Jan Louwes, buitenburgemeester van de gemeente Noordenveld. Als teamleider beheer zorgt –ie ervoor dat de boel er tiptop bij staat in de gemeente.

Jan Louwes is een man van doorpakken. En openheid. Wagenwijd open, moet die deur. Zichtbaarheid en toegankelijkheid voor de inwoners van de gemeente Noordenveld in plaats van de boel dicht gooien. Want dat was een beetje de structuur waar Louwes tegenaan liep toen hij anderhalf jaar geleden als teamleider beheer aan de slag ging bij de gemeente Noordenveld. Jan was Haren gewend, waar hij 27 jaar werkte als hoofd beheer. Een open gemeente en dichtbij de inwoners. “Noordenveld was heel gesloten. De ambtenaar was de baas. Dat proberen wij te doorbreken. We vragen door: ‘wat is er mevrouw, waarmee kunnen we u van dienst zijn?’ Stoeptegel verzakt? Binnen twee dagen moet dat geregeld zijn. Wil iemand een opritje? Niet moeilijk doen, direct regelen. Willen ze in Norg groene bankjes en in Peize gele? Geen punt. Dat gaan wij niet bepalen, dat mogen ze lekker zelf doen. Zolang de technische staat van het bankje maar hetzelfde is. Dat was een paar jaar geleden anders. Was men soms maanden bezig iets voor elkaar te krijgen bij de gemeente, áls het al lukte. De stelregel was hier: ‘is niet van ons, dat hebben we nog nooit gedaan. Nu is het: ‘is niet van ons, maar we gaan het wel doen’. Een cultuurshock? Jazeker. Maar levert een mooie dynamiek op. En dat beginnen we nu al te merken.”

Met wij bedoelt Louwes Jan Drent, de afdelingsmanager beheer en René van Steinvoorn, teamleider wijkbeheer. “Jan Drent is onze afdelingsmanager, René stuurt alle dagelijkse zaken aan voor wat betreft grijs en groen, de infrastructuur en de groenvoorziening. Bemoeit zich met dingen als het onderhoud van bomen, grasmaaien, het reinigen van straten, onkruidbestrijding, verzakte tegels, verkeersborden, het ontstoppen van straatkolken. Zelf ga ik over het wagenpark, de afvalinzameling en de aansturing van alle beleidsmedewerkers.Klaas Smid noemt mij weleens de ‘buitenburgemeester’, dat was ik Haren ook. We hebben een mooi team. Goed op elkaar ingespeeld. En het hele bestuur staat achter ons. Dat werkt.”

Omdat de vakantie is begonnen draait de gemeentewerf de komende zes weken op halve kracht. Geen 80 man op straat, maar 40. Het geheim zit hem in de planning, weet Louwes. “Kijk, een aantal kernzaken gaan altijd door. Huisvuilinzameling is er zo een. Je kunt het niet maken dat de containers niet geleegd worden. Het gras groeit door en het brengstation is gewoon geopend. Belangrijk is dat de dienst in evenwicht moet zijn. De oudere werknemers die niet aan schoolvakanties gebonden zijn willen vaak wel doorwerken. Gezinnen met kinderen zijn gebonden. Daar spelen we met de planning op in. Bij wegen zie je wel een stagnatie in afhandeling. Dan kan het verhelpen van een verzakking een week duren in plaats van twee dagen. Dat kan ook niet anders als je op halve kracht draait. De winst zit hem erin dat je met het onderhoud van het groen vóór dat de vakantie begint helemaal bij moet zijn. In de zomermaanden groeit alles minder snel. Daardoor zijn we in staat om het groen toch op niveau te houden.”

Louwes loopt naar buiten. “Spring maar even in de auto, doen we een rondje. De eerste stop is de Albertsbaan in Roden. “Kijk, alles schoon. Geen onkruid en andere rommel.” Toegegeven: de boel ligt er strak bij op de mooiste P van het Noorden. We rijden nog even naar Mensinge. Daar maait Harm Harrie Louwes op zijn trekker het gras kort rondom het landgoed. “Dat hoge gras rond dat kunstwerk moet ook allemaal weg. Ziet er niet uit. Dat soort dingen, daar let ik op. Net als die dikke veldkeien langs het pad naar de havezate. Vreselijk. Weg met die rommel. Een landgoed moet statig zijn. Daar passen die keien toch niet bij toch? Na mijn vakantie zijn ze allemaal weg. Ook zo iets: De ondernemers van de Cuisinerie willen hun terras graag vergroten. Ze kunnen meer mensen bedienen, maar hebben geen plek. Dat gaan we regelen. Als die man meer omzet kan maken moet je als gemeente meewerken. Je moet trots zijn op zo’n landgoed in Roden.” Een ding is duidelijk na de roadtrip met Jan Louwes: de buitenburgemeester doet wat hij zegt en zegt wat hij doet. Een man naar ons hart.