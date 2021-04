Zomerbad Peize is weer open

PEIZE – Met een plons luidde het zomerbad Peize afgelopen zaterdag het nieuwe seizoen in. Drie dappere zwemmers trotseerden de kou om een sprong in het diepe te wagen.

Dat deden ze in een bad waar veel vernieuwd is het afgelopen jaar. Waar voorheen een grasveld was is nu de grond opgehoogd voor de aanleg van een vrolijk pierenbad voor de allerkleinsten. Ook zijn er nieuwe speeltoestellen en is er meer ruimte rond de baden gekomen. Vorig jaar werd het zonnepark voor het zwembad al geopend, waardoor het bad nu volledig energieneutraal is.

Tot het laatste moment is hard gewerkt om alles af te krijgen. ‘Afgelopen week moesten we nog 150 vierkante meter aan tegels leggen,’ vertelt bestuurslid Jan Visser. ‘Nu wachten we alleen nog op een eend voor het pierenbad en dan is het helemaal af.’

De werkzaamheden aan het bad was één van de redenen dat het zomerbad in Peize niet eerder de deuren opende, terwijl veel andere openluchtbaden ervoor kozen om dat wel te doen. ‘Daarnaast moet je ook publiek hebben. Als het koud is en niemand komt opdagen heb je niet de inkomsten, maar wel de kosten,’ aldus voorzitter Wim Stroetinga. ‘Dan kun je beter wat later open gaan.’

Voorlopig zijn alleen sportactiviteiten (zoals baantjes trekken), therapeutisch zwemmen en zwemlessen voor kinderen tot 12 jaar toegestaan. Per uur mogen 16 zwemmers baantjes trekken in het bad. ‘Ook organiseren we in de meivakantie iedere middag van 15.00 tot 16.00 uur leuke activiteiten voor de jeugd, zodat zij ook plezier kunnen beleven in het zwembad,’ vertelt Visser. Wie wil zwemmen moet wel eerst reserveren via de website: zomerbadpeize.nl.

Later dit seizoen wordt het pierenbad nog officieel geopend, maar wanneer dit gebeurt is nog onbekend. Stroetinga: ‘Dat is afhankelijk van wanneer Rutte het wil.’