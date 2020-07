Zomerbad Peize steeds dichter bij energieneutraal

PEIZE – Afgelopen week werden de eerste zonnepanelen gelegd bij het Zomerbad in Peize. Aldaar komen in totaal 432 zonnepanelen te liggen, waarvan de helft eigendom is van het Zomerbad en de andere helft van de EnergieCoöperatie Noordseveld. Zomerbad-voorzitter Wim Stroetinga noemde de starthandeling voor de aanleg van de zonnepanelen, ‘het begin van de afronding van ons energieproject’.

De voorzitter bedankte de vele vrijwilligers van het Zomerbad, die zich de afgelopen maanden uit de naad werkten om alles startklaar te krijgen. ‘Daarnaast bedank ik Energiecoöperatie Noordseveld, Elsun uit Roden als fabrikant van de zonnepanelen, Mannen van Staal voor de constructie en Engie voor de installatie van de panelen’, aldus Stroetinga. Hij noemde het project ‘breed gedragen’ en gaf te kennen ontzettend trots te zijn op het project.

Gerard Offringa, voorzitter van Noordseveld op Rozen, gaf aan dat de energiecoöperatie van zins is om veel bedrijfsdaken in Noordenveld vol te leggen met zonnepanelen. ‘Dit is dan weliswaar geen dak, maar wél een vergelijkbaar project.’

‘Jaren geleden hebben we dit project al in gang gezet’, vervolgde Offringa. ‘Maar omdat alles eerst door de ambtelijke molens moest, heeft het lang geduurd.’ Offinga gaf aan dat de Energiecoöperatie reeds achttien leden erbij heeft. ‘De bedoeling is dat we straks een wachtrij van leden krijgen.’

Het eerste zonnepaneel werd gelegd door Zomerbad-vrijwilligers David Wassenaar en Jan Visser. Leden van de coöperatie, mensen van Elsun en werknemers van Engie legden respectievelijk de overige panelen. ‘Nog 428 panelen te gaan’, sprak Stroetinga vervolgens tijdens het proosten. Zomerbad Peize is weer een stapje dichter bij een volledig energieneutraal bad.