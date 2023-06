Groeiende atletiekvereniging Roden gaat voor 400-meterbaan

RODEN – De Loopgroep Roden en afdeling Roden (beide onderdeel van Groningen Atletiek) hopen vurig op een nieuwe 400-meter baan op het complex van voetbalvereniging Roden. De 40-meter tartanbaan die er nu ligt, is af en moet vervangen worden. Er liggen plannen om de nieuwe baan samen te gebruiken met de ijsbaan, dat dezelfde maatvoering heeft. Belangrijk daarbij is, dat de ondergrond van de atletiekbaan geschikt moet zijn om snel onder water te zetten en snel weer droog te leggen, zegt Harko Kievit (bestuurslid Commissie Baan bij Groningen Atletiek) die namens Groningen Atletiek gesprekspartner is voor de gemeente. Zo’n baan is er niet in Nederland. Als dit lukt, hebben we een primeur.’

Op dit moment verkeert het onderzoek in een technische fase, begint Kievit die woensdagochtend samen met Jacob Slenema van de Roder ijsclub met wethouder Alex Wekema sprak over de kwestie. De gemeente bekijkt hoe verschillende sportverenigingen geclusterd kunnen worden. Ook wordt onderzocht of het mogelijk is om voetbalvereniging ONR, de ijsvereniging en Groningen Atletiek het terrein van voetbalvereniging Roden te huisvesten. Een eigen clubgebouw heeft voor de baan- en loopgroep geen prioriteit, een nieuwe baan wel. ‘Wij opteren voor een 400-meterbaan, de ijsvereniging ook. De maatvoering is hetzelfde, de radiaal van de bochten ook. Waar goed naar gekeken moet worden is de ondergrond. Die moet duurzaam zijn in gebruik en flexibel om te gebruiken als ijsbaan en als atletiekbaan. Wij lopen op een tartanbaan, wat een goede dempende werking heeft. We moeten nu bekijken of tartan (een kunststof) geschikt is om onder water te zetten zonder dat de toplaag beschadigt. Daarom gaan we proeven doen.’

Aanzuigende werking

Als de 400-meterbaan doorgaat, betekent dat een enorme spin-off voor de atletieksport in Roden en omstreken, meent Kievit. ‘Atletiek is nog steeds een groeisport in Nederland. Het enige wat je nodig hebt is een paar goede schoenen, dus de drempel om aan te haken is laag.’ De Baan- en Loopgroep Roden is onderdeel van Groningen Atletiek. ‘Groningen Atletiek heeft veel trainingsgroepen. Van jeugd tot atleten die aan de wereldtop deelnemen. Dat wordt nogal eens onderschat. Veel toptalent is lid van Groningen Atletiek. Daar mogen we trots op zijn. Het kan best zijn dat teams vanuit Groningen in Roden komen trainen. Ik verwacht een aanzuigende werking vanuit de regio.’

Alex Jager, medeoprichter van Loopgroep Roden en trainer Maurice Henssen hopen ook dat de oude baan op het H-veld van vv Roden vervangen wordt door een mooie nieuwe atletiekbaan. De club telt momenteel tussen de 120 en 130 leden. Daarnaast ook nog circa 100 jeugdleden, die aan baanatletiek doen. Volgend jaar bestaat de loopgroep 20 jaar. Jager deed in de zomer van 2004 een oproep in de krant en organiseerde een bijeenkomst in de Pompstee. ‘Ik was benieuwd of er animo was voor een loopgroep in Roden. Daar kwamen vijftig man op af. We waren compleet overdonderd, we hielden rekening met zeven, acht enthousiastelingen.’ Tien jaar lang bestond de loopgroep uit een vaste club van 50 lopers. Toen Maurice Henssen begon met het organiseren van clinics, nam het ledenaantal een enorme toevlucht. ‘Tijdens mijn opleiding tot looptrainer moest ik een evenement organiseren. Zo is het idee voor clinics ontstaan. Lopen in een groep werkt stimulerend en een drempel is er niet. Ieder jaar blijven er weer deelnemers hangen na de clinics en worden lid van de club. We blijven groeien. Dat is een mooie ontwikkeling. Een nieuwe 400-meter baan zou een fantastische toevoeging zijn.’

Sociale aspect belangrijk

De loopgroep telt inmiddels vijf opgeleide trainers. Martijn Hoek, Dirk Duin, Paul Oude Vrielink (hoofdtrainer), Geert Helder en Maurice Henssen nemen wekelijks groepjes lopers onder hun hoede. ‘Iedereen kan instappen, ook als je nog nooit eerder gelopen hebt. Naast hardlopen speelt ook het sociale aspect een grote rol binnen de club. Ieder jaar organiseren we een familiedag, een barbecue en een trainingsweekend, met z’n allen een weekend naar groepsaccommodatie. Gezelligheid staat voorop, het gaat niet alleen maar om presteren. We zien een nieuwe trend: binnen de groep zien we groepjes ontstaan. Mensen die samen een marathon in Parijs lopen. Een trail in Nijmegen. Of een ultramarathon in Wales. De finish halen is het doel, niet zo zeer de tijd.’ Op woensdag, donderdag en zondag wordt er getraind. Trainingen bestaan uit losmaakoefeningen, kracht- en technische oefeningen, hardlopen en een korte cooling down. Verzamelplek is de parkeerplaats bij vv Roden.

Ook Jager denkt dat een nieuwe baan nog meer lopers oplevert. Jager zit in het bestuur van Groningen Atletiek. ‘De grootste atletiekvereniging van het noorden. De dames zijn onlangs Nederlands kampioen geworden. Allemaal wereldtoppers die hier uit de buurt komen. Lang niet iedereen heeft dat in de gaten. Als hier een 400-meter baan zou komen, zou dat kunnen leiden tot meer talentontwikkeling en meer toppers op landelijk en Europees niveau.’

Een tijdspad voor een 400-meter baan is er nog niet. Dat hangt af de ontwikkelingen van andere sportverenigingen in de buurt. Momenteel loopt onderzoek voor de mogelijkheden van verplaatsing van voetbalclub ONR en de postduivenvereniging.