Zondag 26 maart allereerste korenfestival in De Dobbe

RODEN – Muzikant Joop Hamming had een idee. Hoe leuk zou het zijn om een korenfestival te organiseren? Hij gooide een balletje op bij Mary Dijkstra die iedere woensdagmiddag zingt met haar pupillen van de Vrolijke Noot en hupla, een plan was gesmeed. Een korenfestival in activiteitencentrum De Dobbe dus. Het festival heeft twee doelen, benadrukt Hamming: kleine koren een podium bieden en vermaak voor vijfenzestigplussers.

Mary Dijkstra weet het zeker. Muziek zorgt voor een langer en gelukkiger leven. Zingen maakt mensen blij, zo weet ze uit eigen ervaring. Iedere woensdagmiddag zit ze samen met een clubje tachtigplussers in De Dobbe liedjes van toen te zingen. Hamming begeleidt iedere maandagmiddag met een koortje in de Vijversburg in Norg. Ook treedt hij nog regelmatig op met zijn Tex Mex Band. De twee vonden elkaar onmiddellijk in de plannen voor een korendag in het activiteitencentrum. ‘Het evenement biedt een gevarieerd programma met optredens van verschillende koren en orkesten uit de regio. Naast de optredens zijn er ook consumpties, broodjes en soep tegen ouderwetse prijzen verkrijgbaar.’ Dijkstra hoopt er een jaarlijkse traditie van te maken. ‘Muziek werkt altijd, daar ben ik van overtuigd. De bigband die we vorig jaar op 11 december hier naar toe haalden, was een doorslaand succes. Muziek produceert positieve cellen in je hoofd.’ Koren zijn populair bij veel ouderen, weet Hamming. ‘De korenmiddag tijdens de Rodermarkt is altijd helemaal uitverkocht. Mensen herkennen de liedjes van toen en zingen uit volle borst mee. Dat is mooi om te zien.’

De optredens worden verzorgd door: Koor Vijversburg uit Norg, Mandolineorkest De Minstreels uit Norg, Shantykoor The Shipmates uit Roden en Guacamole, Tex Mex Band uit Roden. Het korenfestival begint zondag om 11:00 uur en is gratis toegankelijk. Plaats: Koerskamp 2a in Roden.