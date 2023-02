Zondag 5 februari Kerkcafé aan de Floralaan

RODEN – Vol enthousiasme vertellen de organisatoren van het Kerkcafé over hun initiatief. Elke eerste zondag van de maand vindt dit plaats in basisschool De Rank aan de Floralaan in Roden. Het is altijd een leuke middag, voor iedereen te bezoeken en dat in een gemoedelijke sfeer.

‘Het is van beiden wat,’ zegt Harry Noordhof. ‘Een beetje kerk en een beetje café. Er is geen predikant met een preek, maar we hebben wel een gesprek over een thema met een verhaal dat bij de kerk hoort. Verder drinken we een kop koffie, met wat lekkers erbij en er is soms livemuziek van Tonnie Barelds op gitaar. Ons Kerkcafé is niet in de plaats van een kerkbezoek. Eerder een aanvulling. Sommige bezoekers zijn kerkgangers, anderen komen alleen naar onze middag. We zijn kleinschalig en er is ruimte voor een goed gesprek.’

Het aantal stamgasten is op dit moment zo ongeveer 15 personen en wie eens het Kerkcafé eens wil meemaken om de sfeer te proeven is welkom van 15.00 tot 16.30 uur. Opgeven hoeft niet en de entree is gratis. Wie informatie wil kan contact opnemen met Heleen Noordhof 06 2354 0529. De overige leden van de organisatie zijn Johannes, Heleen, Riekje, Jolien, Harry, Martine en zittend op de foto Els en Ada.

Deelneemster Jolien Moes komt uit Boerakker en is vooral te spreken over de aandacht die de deelnemers voor elkaar hebben. Inmiddels draait Jolien Moes mee in de organisatie. ‘Het was een warm welkom met gesprekken over de zin van het leven. Dat heb ik altijd gewaardeerd. Ik vind dit een mooi initiatief en wanneer gasten op het eind zeggen dat ze een prachtige middag hebben gehad, dan denk ik ‘ja, dat voelt goed, daar doen we het voor’.

Het Kerkcafé is een initiatief dat past binnen de organisatie Hart voor Roden. Harry Noordhof: ‘Wij zijn een groep enthousiaste christenen die initiatieven wil initiëren, verbinden en wil samenwerken met andere organisaties. Ons motto voor het Kerkcafé is ontmoeten, inspireren en ongedwongen. We hebben de vorige keren gemerkt dat mensen onze bijeenkomst positief waarderen en uitkijken naar een volgende keer.’